“Salgo cara”: Sofía Vergara rechaza curiosa propuesta de Néstor Morales y dice por qué está soltera

Sofía Vergara sigue dando de qué hablar por su trayectoria en el mundo cinematográfico y por lucir tan perfecta a sus 52 años. Recientemente, estuvo en una entrevista con Blu Radio y allí reveló detalles su carrera y la razón por la que sigue soltera.

Mira también: Sofía Vergara fue vista con Lewis Hamilton, supuesto ex de Shakira, ¿le gustan las colombianas?

Primero empezó diciendo que ella es una mujer muy entregada a los negocios, porque siempre ha tenido esa visión; y además confesó por qué ama trabajar fuertemente, por lo que más de uno se sorprendió.

“Siempre he visto la plataforma de ser actriz, presentadora, para poder hacer otras cosas. A mí me encanta la plata, yo soy muy gastona. Nunca me he conseguido un marido que me mantenga. Yo salgo a buscar lo que me interesa y lo que siento que tiene que ver conmigo”, afirmó la expareja de Joe Manganiello en Blu Radio.

Publicidad

Luego, en medio de una conversación con Néstor Morales, él le hace una curiosa propuesta, a lo que ella, en medio de risas, le responde "No sé, yo soy muy cara para ti. Yo vivo aquí en una mansión en Hollywood", indicó la modelo.

Asimismo, indicó que en sus planes nunca estuvo estudiar actuación ni nada que tenga que ver con el medio televisivo. Su sueño desde un comienzo era ser dentista, pero con el tiempo llegó a ser una estrella de Hollywood y hoy es muy cotizada en Estados Unidos.

Publicidad

Sofía Vergara da detalles sobre su papel de Griselda

Después de esto, habló sobre su papel en Griselda y lo complicado que fue recrear este personaje. Aunque su participación fue todo un éxito, la verdad detrás de estas escenas, era que ella pasó un mal momento durante los seis meses de grabación.

Publicidad

Mira también: Una foto de Sofía Vergara causa pánico por la aparición de figuras extrañas en el fondo

“Yo estaba acostumbrada a comer, llegar al set feliz. Me encantó el proyecto, pero cuando empecé, dije, nunca he llorado en cámara, ni actuado en español; entonces era todo nuevo. Fue difícil, yo estaba en todas las escenas, me llevó de la mano el directo Andy Báez”, agregó la barranquillera.

Publicidad

Asimismo, dijo que, para tener una personificación excelente, le tuvieron que arreglar sus cejas, ya que las suyas son gruesas y no iban con la época de la persona a la que estaba interpretando. En seguida de esto, afirmó que tiene planes de seguir actuando, pero que quisiera ir a Nueva York, que es donde más tiempo pasa.

Es de resaltar que, Sofía Vergara es una mujer que lleva más de 22 años viviendo en Estados Unidos, en donde ha logrado papeles importantes para su carrera artística. Actualmente, se encuentra enfocada en su marca de café, la cual quiere hacer que todo el mundo la conozca.