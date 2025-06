Andrea Valdiri y Yina Calderon anunciaron pelea de boxeo en vivo: "Me estoy saboreando"

Yina Calderón y Andrea Valdiri no dejan de ser noticia, y esta vez han vuelto a acaparar la atención tras confirmar que se enfrentarán en la cuarta edición del evento de boxeo Stream Fighters, organizado por Westcol. El esperado combate se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el coliseo MedPlus de Bogotá.

La noticia fue anunciada el domingo 15 de junio durante una rueda de prensa transmitida en vivo, donde las presentaron con una frase contundente: “Las más virales. Las más odiadas. Las más vistas. Ellas no necesitan presentación… solo espacio para pelear”.

Tras años de enfrentamientos virtuales, indirectas y fuertes declaraciones en redes sociales, tanto la empresaria de fajas como la bailarina tendrán ahora la oportunidad de saldar cuentas cara a cara, esta vez con guantes de por medio.

“Hace como seis años que me tiras y me encanta hoy tenerte 'face to face' para que sepas con quién te estás metiendo. Esto no es un reality, sino que es la vida real, mi amor”, le dijo Valdiri a Yina durante el evento.

Aunque Andrea propuso hacer la pelea sin cascos, todo indica que esto no será permitido, ya que la organización busca que los combates se lleven a cabo bajo medidas que garanticen el espíritu deportivo y la seguridad de los participantes.

Calderón, por su parte, no se quedó atrás y respondió sin filtro: “Quiero darte esa importancia que ya perdiste en las redes sociales (...) Pero, como yo no soy tan egocéntrica como ella, reconozco que es una gran rival y que hace deporte, prefiero cuidar mi rostro porque tengo algo importante muy pronto. Sé que me va a dar duro, pero yo soy peor”.

En sus redes, Yina se refirió al evento asegurando que, aunque nunca ha practicado boxeo, está comprometida con su preparación: “Ustedes saben que yo soy muy disciplinada. Westcol dijo que me admiraba por subirme a ese ring y más con ella, que es más grande”.

Además, compartió el cartel oficial de la pelea con un mensaje directo: “Recuerden que los perfumes y los venenos vienen en tarros pequeños”, y en otra historia escribió: “Voy a darle el placer de pelear conmigo porque esta señora colgada lo que busca es foco”.

La pelea promete ser uno de los momentos más comentados del año en redes y ya está generando todo tipo de reacciones entre seguidores, detractores y curiosos.

