Cifuentes, del Desafío, fue atropellada y cree que ataque fue premeditado: “No fue un accidente”

Sara Cifuentes, exparticipante del Desafío The Box 2023, denunció un preocupante hecho que vivió el domingo 15 de junio mientras hacía ejercicio junto a varios amigos. La joven deportista, recordada por su participación en el equipo Alpha del reality de Caracol Televisión, compartió a través de redes sociales el momento previo a lo sucedido y luego, visiblemente afectada, el resultado del incidente.

Mira también: Andrea Serna destapó el accidente que tuvo hace años: le dejó cicatriz visible y pocos la han notado

En la mañana, Sara publicó una historia en la que aparecía junto a sus compañeros, entre ellos Byron, también exdesafiante, preparados para una carrera. Sin embargo, más tarde encendió las alarmas entre sus seguidores al aparecer con el rostro golpeado y el labio inferior morado y con sangre, como consecuencia del impacto.

Qué le pasó a Cifuentes del Desafío

“Pasaron cosas, amigos. Definitivamente estar vivos siempre será un milagro”, escribió en sus historias ante sus más de 658 mil seguidores. En el mensaje, dejó claro que más allá del dolor físico, lo que más le afectó fue la intención detrás del hecho. “Más que rabia, siento dolor de que existan personas así: qué indolencia, falta de empatía, compasión. Tengan cuidado en la calle, no quiero volver a saber de una carretera”.

Cifuentes del Desafío fue atropellada. Foto: Instagram @sara_cifuentesu

Publicidad

De acuerdo con su relato, una moto la atropelló mientras corrían y luego se dio a la fuga. “Una moto me atropelló mientras corríamos y se voló. No entendemos muy bien qué fue lo que pasó. Estamos esperando exámenes. Parece que lo que me pasó no fue un simple accidente”, agregó, dejando entrever que pudo haber sido víctima de una acción premeditada.

Publicidad

La denuncia de Sara Cifuentes generó preocupación entre sus seguidores. Hasta el momento, se desconoce si ha presentado una denuncia formal ante las autoridades y muchos esperan que brinde más información y dé una actualización de su estado. Byron no se ha pronunciado.

Mira también: Guajira, del Desafío, revela si se operó la cintura: "Aún no tengo el cuerpo que quiero"

Quién es Cifuentes del Desafío

Sara Cifuentes Urueña, exparticipante del Desafío The Box 2023, es una deportista consagrada que un día soñó con ser futbolista, peero se dedica al CrossFit. Es una mujer muy completa que combina su vida de empresaria, su profesión de Ingeniería industrial, su rol de mamá y esposa, con su pasión por el deporte de alto rendimiento.