Silvestre Dangond reveló si cree que es el "nuevo Diomedes Díaz" por las comparaciones que le hacen

Silvestre Dangond es una de las figuras más importantes del género vallenato, lleva muchos años en la industria y ha logrado ganarse el respeto y reconocimiento por el que ha trabajado durante décadas. Además, ha triunfado tanto a nivel nacional como internacional, razón por la cual muchos lo comparan con Diomedes Díaz.

Silvestre Dangond habló de comparaciones con Diomedes Díaz

Ahora, en entrevista con el periodista Jorge Cura, el intérprete de 'Cásate conmigo' y 'Niégame tres veces' se refirió a los constantes comentarios que recibe donde lo comparan con el ‘Cacique de La Junta’, dejando muy clara su postura. Explicó que este tipo de comentarios, incluso cuando provienen de sus propios fanáticos, no solo son innecesarios, sino también injustos.

“¿Qué te puedo decir de Diomedes? Es el ejemplo más grande que hemos tenido en la música vallenata porque todo el mundo sabe que es el fenómeno natural y artístico delgénero. Yo siempre quedo sin argumentos cuando me toca hablar de Diomedes”, aseguró.El urumitero reafirmó su respeto y admiración por el fallecido cantante, a quien calificó como un “ídolo irrepetible”.

Ante la pregunta de Jorge sobre si es el 'nuevo Diomedes', como muchos aseguran, él fue contundente: "Yo no soy amante de las comparaciones porque se hacen para aquel que no está satisfecho […]. Para mí es incómodo que me comparen con Diomedes porque siento que Diomedes es incomparable. Por eso, cada vez que veo que arman esas comparaciones, a mí me da mucha pena”.

Adicionalmente, explicó cuál es su postura cuando ve publicaciones en redes sociales en las que intentan equipararlo al dueño de éxitos como 'Amarte más no pude' y 'Sin medir distancias', quien fue una gran inspiración en su carrera.

“A veces he querido responder: ‘bajen eso’, ‘no digan eso’, porque mucha gente cree que en mi cabeza me comparo con Diomedes, y no. Yo jamás podré superar a Diomedes, por más ‘tickets’ que venda, por más música que venda, porque él es la raíz. Y la raíz se adora, se respeta, se valora y se enseña a las nuevas generaciones”.

Dangond también habló de Jorge Oñate y aseguró que Jorge Oñate le enseñó todo lo que él es: "Mucha gente no lo ha notado, pero muchas veces canto como mi padrino, pero como no tengo su voz, nadie lo sabe".