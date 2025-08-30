Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Exparticipante de Yo Me Llamo fue víctima de robo: rompieron el vidrio de su carro

Exparticipante de Yo Me Llamo fue víctima de robo: rompieron el vidrio de su carro

Yo Me Llamo Eduin Caz denunció mediante sus redes sociales que fue víctima de robo en Cajicá; mostró videos del hecho donde se ve a dos hombres huyendo a un carro que los estaba esperando.