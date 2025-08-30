Exparticipante de Yo Me Llamo fue víctima de robo: rompieron el vidrio de su carro

La décima temporada de Yo Me Llamo atrapó a los colombianos por el talento de sus participantes y la variedad de géneros musicales. Ahora, uno de sus exconcursantes vuelve a ser noticia, pero esta vez no por su talento, sino por un caso de hurto del que fue víctima.

Mira también: Integrante de Yo Me Llamo está embarazada: reveló si va a tener niño o niña



Se trata de Yo Me Llamo Eduin Caz, el imitador del vocalista de Grupo Firme, quien utilizó sus redes sociales para contar lo sucedido y alertar a sus seguidores. “Anoche nos robaron, quiero hacer esta denuncia pública y contarles para que no les pase”, escribió en sus historias de Instagram ante más de 28 mil seguidores.



Exparticipante de Yo Me Llamo fue víctima de robo

El hecho ocurrió el jueves 28 de agosto hacia las 8:00 de la noche, cuando el músico, cuyo nombre real es Diego Monroy, fue a un bar en Cajicá. Allí parqueó su carro y dejó a su hija, que iba a saludar a un amigo. Al bajarse del vehículo y entrar al baño, empezó a recibir mensajes de texto en los que aparecían movimientos extraños en sus cuentas bancarias. Fue entonces cuando cayó en cuenta de que en el carro estaba su maleta con pertenencias personales.

“Habían roto el vidrio de atrás del carro, sacaron la maleta y se llevaron mis AirPods, un teléfono, la billetera con todos mis papeles: cédula, licencia de conducción, tarjetas de crédito, el carnet de Sayco y más”, relató.

De inmediato, comenzó a bloquear sus tarjetas para evitar más pérdidas. “Fue una situación horrible, me desocuparon una tarjeta e intentaron con varias más. No habíamos dejado el carro mal ubicado, estaba en el parqueadero. Se siente muy maluco salir y ver el vidrio roto, mis documentos perdidos. Además, la policía llegó como a la hora. Queda uno aburrido porque está muy vulnerable”.

Publicidad

El doble de Eduin Caz incluso intentó recuperar parte de lo robado. Al revisar la ubicación de los AirPods, vio que marcaban a unos 7 minutos de distancia y decidió ir a buscar. Sin embargo, al llegar, no encontró a nadie ni rastro de los audífonos.

Más tarde, compartió videos de cámaras de seguridad en los que se observa a dos hombres romper el vidrio del carro, sacar la maleta y huir hacia otro vehículo que los esperaba. No obstante, no fue posible identificar las placas.

Publicidad

El artista cerró su relato con un mensaje de resiliencia: “Después del robo, vamos para adelante. Estas son cosas que pasan y no podemos dejarnos opacar por ellos. Las cosas materiales se recuperan, lo más importante es que estamos bien. Dios hará justicia”.

Exparticipante de Yo Me Llamo fue víctima de robo. Foto: Instagram @diegomonroyoficial

Mira también: El multitudinario recibimiento de Yo Me Llamo Vicente Fernández en Caldas: FOTOS

