Él es Diego Londoño, el músico colombiano en aparente condición de calle que se volvió viral

Una verdadera emoción se llevó la familia del destacado músico colombiano luego de que lo volvieran a ver sano y salvo por medio de una publicación en TikTok. Esta historia inició gracias a Amy Solano en Ecuador, una empresaria y fundadora de la marca Rafaela que estaba grabando contenido para las plataformas digitales en su tienda Tulipé Concept Store.

La mujer se encontraba grabando su atuendo frente a un espejo cuando de pronto captó a un hombre en presunta situación de calle que la observaba desde la ventana. Halagada por el gesto y considerando a su admirador como "lindo", Solano publicó el clip en TikTok junto a la canción 'Día de suerte' de Alejandra Guzmán.

El post se hizo viral rápidamente gracias a que Olga Judith, Lucía y Marta Londoño, hermanas del protagonista del clip. Rápidamente, las mujeres lo identificaron y revelaron detalles de su identidad: “Él es Diego Londoño de Colombia, es mi hermano y lo estamos buscando hace dos años 😳”, “Esa mirada de persona enamorada y con ternura, que le robaste es por la sencilla razón de que eres muy parecida e igual de hermosa a la esposa de él”, "Su esposa y su hija viven en Alemania", fueron los mensajes que dejaron en la red.

Quién es Diego Londoño, el músico que se hizo viral en TikTok

Es un profesor de música y filosofía de 41 años nacido en Yamural, Antioquia, y fue diagnosticado con demencia senil, por lo que no recuerda alguna información de su vida personal. Gracias a las plataformas digitales se supo que se encuentra en Ecuador y que Amy, conmovida por esta historia, decidió ser el puente para que el sujeto se reencuentre con sus seres queridos en Colombia.

"Es una persona que no tiene ningún tipo de agresividad, no reacciona mal en nada y que simplemente perdió su memoria", comentó cuando inició con el proceso, haciendo referencia al mensaje que le transmitieron las hermanas de Londoño.

Sin embargo, este 25 de septiembre se confirmó que el sujeto apareció en Perú y que su familia ya inició con el proceso consular para que se produzca el reencuentro lo más pronto posible.