Él es Diego Londoño, el músico colombiano en aparente condición de calle que se volvió viral

La empresaria Amy Solano publicó un video en TikTok en donde aparecía junto a un sujeto en supuesta situación de calle. El video se hizo viral luego de que su familia identificara al hombre.

Quién es Diego Londoño, el colombiano desaparecido que su familia encontró gracias a TikTok.
Foto: TikTok @amysolanogutierrez
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

