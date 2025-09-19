Quién es el famoso rapero al que le encontraron quinceañera muerta en su carro

Hay conmoción en la industria del entretenimiento luego de que encontraran el cuerpo sin vida de una joven de 15 años. Fue hallada en el maletero de un Tesla que estaba registrado bajo el nombre de David Anthony Burke, conocido a nivel internacional como D4vid. El hecho tuvo lugar el 8 de septiembre, luego de que las autoridades se percataran de un olor desagradable y fueran a inspeccionar el lugar, encontrando así restos de una persona.

De acuerdo con la información publicada por la revista Rolling Stone, el auto llevaba aproximadamente cinco días abandonado, de manera que fue remolcado desde el exclusivo sector de Bird Streets hasta las colinas de Hollywood.

Quién es D4vid, el rapero vinculado a la muerte de menor de edad

Es un destacado artista nacido en Queens, Nueva York, Estados Unidos, el 28 de marzo de 2005. Se lanzó a la fama gracias a su trabajo en redes sociales, especialmente en TikTok y YouTube, con sus canciones 'Here with me' y 'Romantic homicide'. en su cuenta oficial de Instagram recoge más de dos millones de seguidores y ha llegado a conocer a artistas como Rosalía, Hannah Bahngy otros artistas de talla internacional.

En 2023 lanzó si EP 'Petals to Thorns', seguido poco después de su trabajo 'The Lost Petals'. En abril de 2025 lanzó su primer álbum 'Withered' y actualmente se encuentra de gira. De hecho, se había presentado en Madison, Wisconsin, el domingo antes de conocerse la noticia.

Sobre la joven se tiene conocimiento de que su familia reportó su desaparición en abril de 2024, cuando ella a penas tenía 13 años. De acuerdo con el registro, fue vista por última vez en Lake Elsinore, California y vestía un pantalón gris, un buzo negro y sandalias con estampado de Hello Kitty.

El médico forense determinó que los restos correspondían a los de una mujer que se encontraban en alto estado de descomposición; sin embargo, un tatuaje en el dedo índice derecho habría sido clave para poder identificar el cuerpo.

“Parece que la víctima estuvo fallecida dentro del vehículo durante un período prolongado antes de ser encontrada. No podemos determinar su edad ni su raza/etnicidad. La difunta vestía un top tipo tubo y unas mallas negras (talla chica)”, se detalló en el informe.