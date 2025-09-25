En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Se estaría cocinando una nueva alianza entre las mujeres de dos equipos del Desafío

Se estaría cocinando una nueva alianza entre las mujeres de dos equipos del Desafío

Luego del Box Negro, en donde salió Cris, todos llegan a la casa para hablar de lo que acaba de ocurrir. Asimismo, que las chicas de Alpha hablaron con Rosa sobre una posible alianza entre los dos equipos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad