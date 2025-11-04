Rosa estalló y amenazó a Yudisa de darle un puño en el Box Rojo del Desafío: “qué niña tan cochina”

En el capítulo 86 del Desafío Siglo XXI, además de las lesiones que sufrieron Gio y Leo, se vivieron momentos de gran tensión entre las competidoras Rosa y Yudisa. Todo ocurrió en la ronda en la que las dos mujeres de cada equipo se enfrentaron en el lodo.

Qué pasó entre Rosa y Yudisa en el Box Rojo del 'Desafío'

Cuando Rosa tomó el balón para intentar anotar, Yudisa la habría agarrado del cabello para jalarla, lo que provocó que la participante gritara de dolor y enfureciera. Tras anotar el punto, se acercó a la joven de 18 años y, visiblemente alterada, le dijo:

“Ey, ¿tú quieres que te dé un puño? ¿Tú cómo es que me das codazos en la cara? Qué niña tan cochina”, reclamó Rosa, mientras Tina intervenía para calmarla y alejarla del lugar.



Las cámaras mostraron después a Yudisa riéndose al regresar a su costado, lo que generó aún más molestia, en especial en Katiuska, quien desde la casa comentó con evidente enojo:

“No le habían visto las garras porque estaba en el equipo de ustedes, pero mira la maldad con la que sale. Uno sale preocupado, pero ella sale con burla. Eso es una actitud antideportiva.”

Ya más tranquila, Rosa se sentó y comentó: “Cero y van dos, un codazo”, mientras Tina le respondió en tono de apoyo: “Métele tú uno.”



