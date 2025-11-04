En vivo
Desafío Siglo XXI

Rosa estalló y amenazó a Yudisa de darle un puño en el Box Rojo del Desafío: “qué niña tan cochina”

En medio de la tensa prueba de contacto en el Box Rojo donde se define chaleco, premio y castigo, Rosa estalla con Yudisa por supuestamente darle codazos en la cara.

