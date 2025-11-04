En vivo
La Influencer
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / La ‘montada de pierna’ de Katiuska con Zambrano en el ‘Desafío’: “eres peligrosa”

La ‘montada de pierna’ de Katiuska con Zambrano en el ‘Desafío’: “eres peligrosa”

La capitana de Omega se acerca a su compañero, quien también recibió un fuerte golpe en el Box Rojo y coloca su pierna encima de él. Luego recuerdan el momento en que ella lo eligió para su equipo.

