Qué hicieron Zambrano y Tina en la Suite ditu del 'Desafío': inesperada confesión

Luego de la prueba en el Box Rojo, los integrantes de la escuadra rosada se reunieron para debatir quiénes deberían ir a la Suite ditu a pasar un rato agradable y recuperar energías. Aunque inicialmente Katiuska propuso el nombre de Leo teniendo los problemas de salud que presentó luego de chocarse con Gio, se determinó que Zambrano tiene prioridad no solo porque tiene el Chaleco de Sentencia al igual que Tina, sino también porque ha venido presentando fiebre y malestar general.

Qué pasó entre en Tina y Zambrano en la Suite ditu del 'Desafío'

Una vez reunidos en esta habitación de La Ciudad de las Cajas, los participantes tuvieron la oportunidad de conversar sobre el desempeño que han tenido en la competencia y la forma en la que ven a sus compañeros como rivales en el terreno de juego.



Zambrano, de hecho, aprovechó el espacio para señalar que considera que algunas personas llegaron a esta instancia del programa debido a la suerte y, aunque aseguró que también merecen estar allí por la estrategia que usaron, cree que hay otros que sí han demostrado de qué están hechos en cada uno de los Boxes.

Lo sorpresivo de esta confesión es que reveló los nombres de los más fuertes, sin mencionar a la melliza de Dani en el exitoso formato:

"Kati porque es muy buena, Leo porque es fuertísimo, Rata también, Yudisa. Ya, esos son los únicos que están fijos", mencionó mientras estaba en el jacuzzi.

Durante el encuentro, el atleta olímpico aprovechó el espacio para aclarar que está seguro de que su participación en el programa le permitirá tener mejores oportunidades laborales una vez salga de allí y explicó el gran compromiso que tiene con sus fanáticos cuando ellos le piden una foto en la calle.

Zambrano y Tina conversaron sobre otros momentos importantes del juego y también tuvieron la posibilidad de disfrutar de una velada de relajación antes del Desafío a Muerte, por lo que realizaron algunas dinámicas, jugaron, se sometieron a sesiones de masajes y recargaron energías.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.