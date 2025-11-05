En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué hicieron Zambrano y Tina en la Suite ditu del 'Desafío': inesperada confesión

Qué hicieron Zambrano y Tina en la Suite ditu del 'Desafío': inesperada confesión

Luego de ganar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Rojo, los integrantes de Omega escogieron qué miembros de su escuadra debían ir a descansar a la cómoda Suite.

