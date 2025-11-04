En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / VIDEO: Qué les pasó a Gio y Leo en el Box Rojo del ‘Desafío’; a uno se lo llevaron en ambulancia

VIDEO: Qué les pasó a Gio y Leo en el Box Rojo del ‘Desafío’; a uno se lo llevaron en ambulancia

Gio, integrante de Gamma, sufrió un fuerte golpe con Leo en el Box Rojo. Ambos fueron atendidos por el equipo médico, pero al exmilitar se lo llevaron en ambulancia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad