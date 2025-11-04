VIDEO: Qué les pasó a Gio y Leo en el Box Rojo del ‘Desafío’; a uno se lo llevaron en ambulancia

En el capítulo 86 del reality se vivió una de las pruebas más intensas de la temporada. El contacto, la adrenalina y la presión por ganar el último chaleco de la etapa y la suite Ditu generaron un ambiente de máxima tensión entre los equipos. Sin embargo, lo que más preocupó a los televidentes fue lo que sucedió con Gio y Leo, quienes protagonizaron un fuerte choque.

¿Qué le pasó a Gio en el ‘Desafío’?

Durante una de las rondas del Box Rojo, Gio y Leo corrieron desde extremos opuestos de la pista para tomar el balón ubicado en el centro de la piscina de lodo. Al encontrarse, chocaron violentamente y cayeron al suelo. El modelo y exmilitar, integrante del equipo Gamma, comenzó a sangrar por la boca y fue atendido de inmediato por el personal médico. Le aplicaron hielo e intentaron detener la hemorragia mientras evaluaban la gravedad de la lesión. Poco después, fue trasladado en ambulancia para recibir atención especializada, lo que encendió las alarmas en el Desafío.



¿Qué le pasó a Leo en la prueba de contacto del ‘Desafío’?

Leo, representante de Omega, también resultó afectado tras el impacto. Los médicos le masajearon el cuello y los hombros para aliviar el dolor. Aunque logró salir de la pista por sus propios medios, posteriormente regresó con un cuello ortopédico, señal de que la colisión le dejó el golpe.



