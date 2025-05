Carolina Soto cumple 40 años: Así se veía en su adolescencia, ¿irreconocible?

No cabe duda de que Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas por los colombianos y con mayor presencia en redes sociales. Además del carisma que demuestra en cada emisión de Día a Día , la caleña ha construido una sólida y leal comunidad digital: en su cuenta de Instagram la siguen 3.7 millones de personas.

Mira también: Carolina Soto se enteró de que estaba embarazada un día después de empezar en Día a Día

Cumpleaños de Carolina Soto

La también empresaria, hija de Jackeline Cepeda y Juan Carlos Soto, nació el 12 de mayo de 1985 en Cali, Valle del Cauca. Por eso, hoy celebra su cumpleaños número 40, ocasión que muchos han aprovechado para enviarle mensajes de cariño y recordar momentos especiales a su lado.

Entre las publicaciones más destacadas están las de dos mujeres muy cercanas a ella: su mamá y su tía Martha Cepeda. Esta última compartió un emotivo carrusel de imágenes que llamó la atención por incluir fotos de sus vacaciones juntas, recuerdos de las primeras apariciones de Carolina en televisión y una imagen muy especial de su infancia.

En la quinta fotografía, la presentadora de las mañanas de Caracol Televisión aparece junto a otro niño, luciendo su característico cabello castaño oscuro, un vestido fucsia y un maquillaje muy natural.

Así se veía Carolina Soto, de Día a Día, en su adolescencia. Foto: Instagram @marthavcepeda

Publicidad

“Hoy cumple 40 años la niña que un día me robó el corazón y que sigue siendo una parte inmensa de mi vida. No fui su mamá, pero la vida me dio el privilegio de amarla como tal. Verte crecer, acompañarte, reír, llorar y compartir tantas etapas contigo ha sido uno de los regalos más grandes que he recibido”, escribió su tía Martha con profunda emoción.

Publicidad

Por su parte, Jackeline Cepeda también dedicó unas palabras llenas de amor y orgullo a su hija:

“¡Feliz cumple! 🥳🥳 Gracias por enseñarme tanto, por crecer conmigo y por estar en todos los momentos importantes. ¡Me siento tan orgullosa de ti! Te amo.”

Cabe recordar que Carolina ha sido muy reservada sobre la pérdida de su padre, de quien se sabe que falleció cuando ella tenía apenas siete años, sin que pudieran compartir mucho tiempo juntos.

Mira también: Carolina Soto, de Día a Día, remodeló el cuarto de su hijo y hasta Messi tiene un espacio

Quién es el esposo de Carolina Soto

El hombre que conquistó su corazón es Germán González, un empresario antioqueño. Según su perfil de LinkedIn, estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Eafit y tiene una maestría de la ADM Business School. Actualmente, se desempeña como director de operaciones para Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador en una reconocida multinacional.