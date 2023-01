Mamá de Carolina Soto cautivó a los seguidores de su hija por foto en bikini

Es normal que la presentadora de "Día a Día", Carolina Soto , sea llenada de elogios en sus redes sociales con cada publicación que comparte con sus miles de seguidores, pues su belleza y su faceta como madre son cautivadoras, esto, además de todo el reconocimiento que recibe por parte de los colombianos y colombianas que la observan hacer tu trabajo en televisión cada mañana.

Sin embargo, esta vez no fue ella quien se robó todas las miradas, pues fue su mamá Jackeline Cepeda quien atrapó la atención, robándole sin intención, el protagonismo a su hija. Pero, cómo no quedarse admirando a la mujer si luce como una modelo profesional, pues su físico no tiene nada que envidiarle al de una joven.

En las dos fotos que compartió Carolina en su cuenta de Instagram se les ve presumir a ambas de su delgada silueta, abdomen plano y de la seguridad que tienen en sí mismas para usar sugestivos bikinis que dejan a más de uno chorreando baba.

Las reacciones en los comentarios no se hicieron esperar y no solo fueron los seguidores de la presentadora quienes elogiaron a Jackeline, pues ella también le dedicó unas lindas palabras a su mamá por haberle heredado su belleza.

"¡Creo que heredé mucho de ella! ¿Ustedes que dicen? ¡Ojo! Tenemos el mismo propósito cada enero, ir al gym", escribió Carolina en su post.

