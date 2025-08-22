Quién ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar: la puntería afectó a varios participantes

En este caso, Alpha, Omega y Gama decidieron que por ellos van a competir los siguientes participantes: Leo, Eleazar, Tina, Deisy​, Mencho, Rosa, Zambrano, Rata​, Miryan, Katiuska, Juan, Camilo, respectivamente.

Quién ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar

Aunque al comienzo Alpha llevaba la delantera, poco a poco Gamma fue ganando terreno; sin embargo, a la hora de lanzar los balones a la plataforma elevada, Omega tuvo mejor puntería y lograron ser los ganadores luego de ocho pruebas sin victoria.



Todos quedaron muy felices, porque por fin Omega habría logrado llegar de primeras. A raíz de esto, María C y Potro, quienes no fueron a competir, estaban muy emocionados, porque luego de muchos intentos, rompieron esa mala racha que traían desde el ciclo pasado.

Cómo fue la prueba de Sentencia y Bienestar

Antes de empezar, Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XX, explicó cómo es la prueba de Sentencia y Bienestar para los tres equipos. Allí indicó que primero todos debían partir desde la meta para tomar una escalera metálica, que tuvieron que transportar por la pista.

Después, pasar por varios obstáculos como la fosa y una rampa gigante. En la segunda parte, atravesaron un muro de piedra hasta llegar a una torre para sacar ocho balones crossfit de diferentes pesos. Dos de siete kilos, cuatro de cinco kg y dos más de 1.9 kg. Posteriormente, regresaron a la meta con los balones y los lanzaron hacia una plataforma elevada.

Todos los equipos estuvieron reñidos, porque al final, en el momento en el que debían demostrar qué tan buenos son en la puntería, más de uno dio lo mejor. En este punto era importante saber cómo lanzar esos balones, para tener más oportunidades de ganar.

