Al mejor estilo de 'King Kong', Jared Leto escaló el Empire State para hacer un importante anuncio

Jared Leto es uno de los cantantes y actores más reconocidos en la industria gracias a su extensa carrera. Ahora ha sorprendido a sus fanáticos de forma muy particular, pues se convirtió en la primera persona en escalar, legalmente, el Empire State Building de Nueva York, uno de los rascacielos más icónicos de Manhattan.

El motivo de la insólita hazaña que lo convirtió viral en redes sociales fue el anuncio de la gira mundial de su banda Thirty Seconds To Mars; pues el intérprete de temas como 'The Kill', 'Beautiful World', y más, confesó sentir una gran fascinación con este edificio desde su infancia.

Mira también: Jared Leto homenajeó en la Met Gala a Choupette, la gata heredera de Karl Lagerfeld

"No estoy seguro si fueron los récords mundiales Guinness , 'King Kong' , pero algo en esta estructura siempre capturó mi imaginación. Construido en solo 13 meses, en una de las ciudades más grandes del mundo, ha sido para mí un poderoso símbolo de todas las posibilidades de la vida", expresó mediante una publicación en Instagram en la que mostró que cumplió un sueño y reveló las fechas del 'Seasons World Tour 2024'.

En el mismo post, y ante sus más de 11 millones de seguidores, Leto demostró que es un escalador profesional experimentado y disfruta mucho de esta actividad que lo "aleja de las presiones" y le brinda una sensación de "libertad y ecuanimidad". El músico de 51 años trepó desde el piso 86 hasta el 104, en un tiempo aproximado de 20 minutos, y llegó a casi 400 metros de altura.

Publicidad

El actor, recordado por sus múltiples papeles, incluido el del villano Joker en 'Escuadron Suicida' , explicó de qué se trata su último álbum, 'It’s The End of The World but is a Beautiful Day', y lo relacionó con la importancia de cumplir sus metas sin importar lo "imposibles" que parezcan.

No te pierdas: ¡Sin camisa! Jared Leto celebra su cumpleaños número 50 presumiendo abdominales

Thirty Seconds To Mars se presentará en Colombia en el 2024

La agrupación estadounidense de rock alternativo hará parte del Festival Estéreo Picnic 2024 , el cual se llevará a cabo del 21 al 24 de marzo del próximo año. Jared Leto y su hermano Sharon Leto visitarán Bogotá para presentar sus más grandes éxitos al lado de otros headliners como Sam Smith , Blink-182 , Paramore , Arcade Fire y Placebo.

Publicidad