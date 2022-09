Paramore regresa oficialmente con el estreno de su canción 'This is Way'

Después de cinco años, la banda estadounidense Paramore vuelve con novedades musicales , este regreso lo han anunciado desde hace unos meses a través de sus redes sociales con imagénes de lo que sería su más reciente producción musical y en algunas entrevistas, la vocalista Hayley Williams reveló detalles de su regreso al estudio de grabación.

'This Is Way' es el nombre de su próximo álbum de estudio, el cual saldrá para el 10 de febrero del 2023, el mismo nombre lo lleva el nuevo vídeo oficial que fue estrenado y transmitido hace poco en el canal oficial de YouTube de la agrupación. Con esta producción los fans celebran su regreso, pues 'After Laughter' fue el último disco que se conoció de la banda y tuvo lanzamiento en el 2017.

El trío conformado por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro emprendieron su recorrido musical en el 2004 y su debut lo tuvieron en el año 2005 con el álbum 'All We know Is Falling' compuesto por diez canciones. A partir de ese momento, la banda tuvo una acogida monumental, posicionándose como una de las agrupaciones más importantes del pop-punk y el rock en su momento.

Paramore recibió nominaciones importantes y así mismo levantó su brazo con premios como: el Grammy a la mejor canción de rock en el año 2015 con 'Ain't It fun'; en los Teen Choice Awards fueron ganadores desde el año 2008 al 2011 en las categorías de grupo revelación, grupo de rock, álbum de rock, canción de rock, entre muchos más. En total sumaron 22 galardones y hasta la fecha llegaron a las 42 nominaciones.

"Compusimos y grabamos algo que nos encantó y de hecho nos sorprendió", "La primera música que nos inspiró no es exactamente del tipo que estamos haciendo. Nuestro repertorio siempre ha sido muy variado y este proyecto no es la excepción. Todavía estamos trabajando en ello pero algunas cosas se han mantenido desde el inicio: primero, hacer más énfasis en la guitarra y segundo, Zac debe ser tan salvaje con la batería como quiera”: comentó Hayley sobre el regreso de la banda para Rolling Stones.