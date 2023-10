Blink-182 publicó la portada de su nuevo álbum 'One more time' y el tracklist que lo conforma

El furor causado en los fanáticos de Blink-182 luego de que anunciaran su regreso aún no ha terminado, pues no solamente muchos de sus fanáticos quedaron a la espera de la reanudación de su gira por Latinoamérica luego de que Travis Barker tuviese que operarse el dedo, sino que anhelaron más música. Ahora, finalmente se conoció la portada y los nombres de las canciones que conformarán su nuevo álbum llamado 'One more time'.

Cabe destacar que esta será la primera producción discográfica en la que estará el trío titular, ya que no ocurría desde 2011, que está compuesto por Travis Barker, Tom DeLonge y Mark Hoppus. Este se convierte en el noveno disco de la banda, el cual prosigue a 'Nine', lanzado en 2019 y en el cual no estuvo Tom, quien se reintegró en 2022.

'One more time' verá la luz el próximo 20 de octubre y marcará un nuevo inicio para Blink-182, quienes ya se encuentran brindando sus conciertos en Estados Unidos y Europa, haciendo que sus fanáticos no puedan esperar más para cantar sus nuevas canciones.

Sin embargo, faltaban algunos detalles para tener todo listo en este anuncio, entre ellos la portada. Finalmente, la banda hizo pública esta imagen en la cual se les puede ver a los tres integrantes con fotografías individuales en blanco y negro, ocupando la mitad del espacio, la otra mitad, que tiene un fondo en blanco, tiene el nombre de la banda y del álbum.

"Este álbum, y toco madera, es uno de los mejores discos que hemos hecho. Básicamente, todo viene de la sanación de esta banda, de esta música y de esta producción. Lloro en el escenario todas las noches", confesó Mark Hoppus en un corto video compartido por Blink-182 en sus redes sociales.

Este es el tracklist de 'One more time' de Blink-182:

'Anthem part 3' 'Dance with me' 'Fell in love' 'Terrified' 'One more time' 'More than you know' 'Turn this off!' 'When we were young' 'Edging' 'You don't know what you've got' 'Blink wave' 'Bad news' 'Hurt (Interlude)' 'Turpentine' 'Fuck face' 'Other side' 'Childhood'

Hasta el momento, Blink-182 ha estrenado los sencillos de 'One more time', 'Edging', 'More than you know', 'Dance with me', 'Fell in love' y más recientemente 'You don't know what you've got', siendo esta última la única que cuenta con la portada oficial del del álbum. Tan solo 'Edging', 'One more time' y 'Dance with me' cuentan con un video oficial, mientras que el resto de estas solo tienen la letra.

Este es el video oficial de la canción 'One more time':