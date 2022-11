Usuarios reaccionan con furor a la colaboración de Paulo Londra y Travis Barker

El reconocido cantante argentino Paulo Londra, recordado por interpretar música urbana, no para de sorprender a sus seguidores, pues el más reciente lanzamiento de su álbum 'Back to the game', en el que fusionó varios ritmos y realizó colaboraciones con otros íconos de la música, ha obtenido múltiples comentarios positivos por su progreso dentro de la industria artística.

Sin lugar a dudas la noticia que más llamó la atención de los internautas fue la colaboración que hizo junto a Travis Barker, miembro de Blink- 182, agrupación que se presentará en el Festival Estereo Picnic 2023 , titulada 'Nublado', pues expone de manera concreta y divertida al punk rock dentro del proyecto musical.

Con tan solo unos días de publicado, el video ya cuenta con más de 1 millón de visualizaciones en YouTube y ha sido compartido a través de diferentes plataformas digitales como Instagram y Twitter hasta convertirse en tendencia.

'Back to the game' cuenta con 16 canciones en las que trabajó de la mano de grandes artistas como Duki, Ed. Sheeran, el colombiano Feid, Joaqo, LIT Killah, Timbaland y todo su equipo.

En redes sociales se han destacado comentarios como: "soy baterista y es un deleite visual ver como el toca una canción que es de mis favoritas desde que regresó Paulo. Te amo Paulo", "la pasión de Paulo y la perfección que Travis le da a la batería es la mezcla perfecta", "Tengo 42 años y dos niñas de 9. ¡Volvimos a mi juventud cuando escuchábamos Blink-182! Temazo", lo que demuestra la acogida de 'Nublado' por parte del público expectante.

