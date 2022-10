A través de un comunicado oficial que posteó en su cuenta de Twitter, la icónica banda estadounidense Blink 182 confirmó no solo el lanzamiento de su álbum musical, su nueva gira y su canción 'Ending', que se estrenará el 14 de octubre, sino también su participación en el Festival Estéreo Picnic que se llevará a cabo entre el 23 y 26 de marzo de 2023.

"Estamos llegando. La gira está llegando. El álbum está llegando. Tom viene. Entradas a la venta el lunes. Nueva canción EDGING sale el viernes", es el mensaje que publicaron los integrantes del grupo también en su cuenta de Instagram. Cabe aclarar que con ellos también se presentarán otros artistas de renombre como Wu-Tang Clan y Moderat.

En el mes de septiembre se agotaron las ventas de boletas que fueron bautizadas "creyentes"; no obstante, a partir de este 11 de octubre los interesados podrán volver a adquirirlas para el público general. Por el momento, se especula que otros íconos de la música como Billie Eilish, Drake, The 1975 e Interpol puedan participar en el Festival Estéreo Picnic.

Por allí han pasado grandes músicos como Sam Smith, The Killers, The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Los Fabulosos Cadillacs, J Balvin o el Grupo Niche. A continuación, se encuentra la lista completa de artistas confirmados que harán parte del magno evento.

