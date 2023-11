Festival Estéreo Picnic 2024: Estos son los mejores memes que dejó el anuncio del cartel oficial

El Festival Estéreo Picnic es uno de los eventos musicales más esperados de cada año y la revelación de su line-up oficial es algo que siempre emociona a los internautas, pues usualmente hay sorpresas y muchos reaccionan con furor. La publicación del cartel para el 2024 no fue la excepción y fueron miles los usuarios que quisieron expresarse por medio de memes ante los artistas confirmados e incluso los precios de la boletería.

Para el encuentro, que se vivirá del 21 al 24 de marzo de 2024, llegarán al país artistas como Blink-182 , FEID , SZA, Paramore , Sam Smith , Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, Placebo, entre muchos otros. También se contará con los beats de The Blaze, Four Tet, ZHU, Black Coffee, Okraa, Ruzto, The Blessed Madonna, Poolside, La Etnnia, Penyair, Latin Mafia, WhoMadeWho, Verraco y Overside.

Adicionalmente, los organizadores del FEP habilitaron la compra de entradas.

Conoce más: Festival Estéreo Picnic 2024: Estos son los artistas que conforman el line-up oficial

Esto desató, inmediatamente, la euforia entre muchas personas que destacaron a ciertos artistas que esperaban ver desde hace varios años y ciertas sorpresas en el cartel, pues hay gran diversidad de géneros. En primer lugar, muchos hablaron sobre Blink-182, una banda que estuvo confirmada para la edición del 2023, pero que por lesiones que sufrió Travis Barker, el baterista, tuvo que cancelar su presentación. Aunque muchos tienen la ilusión de verlos en el 2024 y hacer realidad uno de sus sueños; temen qu3e suceda algo similar.

Blink 182, una semana antes del FEP pic.twitter.com/Ro3JP6O3r4 — Gavioto (@HuevoPorSopa) November 7, 2023

Publicidad

Yo en el #FEP2024 viendo a Paramore, The Offspring y Blink 182 pic.twitter.com/e80dKM9Uu0 — Sara 💜💚 (@sarisarissss) November 7, 2023

Por otro lado, y haciendo referencia justamente a la variedad de géneros en este Festival, donde estarán artistas como Feid , representando el reguetón, Fruko y sus Tesos, Proyecto Uno como exponentes del género tropical; quienes le darán un aire especial a Un Mundo Distinto.

Pinta para ver el mismo día a Feid y a 30 Seconds to Mars. #FEP2024 pic.twitter.com/4jNSbsdinf — Germán Ricaurte (@german_ricaurte) November 7, 2023

Yo pasando de Fruko y sus Tesos a Sam Smith pic.twitter.com/qzLrKDrnDJ — 💥Paola💥 (@Pao_pet_sitter) November 8, 2023

Publicidad

Adicionalmente, hubo muchos comentarios sobre la edad promedio de las personas que asistirán al Festival Estéreo Picnic 2024, pues algunos usuarios de redes como X, anteriormente Twitter, creen que irán mayores de 30 años para ver bandas que marcaron generaciones.

Mira también: Maná regresará a Colombia: Conoce la fecha y el lugar de su concierto

Ante este cartel, hubo internautas que se arrepintieron de no haber comprado sus entradas en la etapa de Creyentes , pues los precios son distintos cuando se habilita la venta general. Con respecto a esto, varios mostraron su inconformidad por los valores que se tendrían que pagar para ir tres o cuatro días en general o en VIP.

Yo fingiendo con mis amigos que conozco a todos los artistas del cartel del #FEP2024 cuando escasamente he escuchado como a 3. pic.twitter.com/sJxLN6Dz1d — Din Djarin (@PipeWilliams) November 7, 2023