Feid finalmente sacó a la luz 'MOR, no le temas a la oscuridad' y dio instrucciones para escucharlo

Tras una larga espera de sus fanáticos, Feid presentó su más reciente álbum llamado 'MOR, no le temas a la oscuridad', con el cual busca un alcance más global sin que sea totalmente del género urbano, por lo cual amplió sus sonidos y los fusionó con esa marca que ya tenían sus canciones. En este no solo se le ve en su faceta de intérprete, sino también como compositor, en la cual se ha destacado desde hace muchos años.

El nombre de esta producción discográfica es una analogía con ver a la oscuridad de una manera diferente, que a pesar de cualquier situación adversa, todos podemos brillar por lo que queramos lograr. A su vez, es un homenaje al programa de los 90 titulado 'Are you afraid of the dark?'.

'MOR, no le temas a la oscuridad' es muy importante para Feid, dado que en un comunicado de prensa dejó en claro que este simboliza un período de evolución en su carrera y es una muestra de que su catálogo se sigue expandiendo en diferentes ritmos.

Además, este tema suele asociarse con la negatividad, pero en este caso, 'El Ferxxo' lo ve más como una oportunidad para ser valiente y salir de su zona de confort. El álbum se creó en diferentes estudios, sin embargo, Los Ángeles fue fundamental, allá el artista paisa y su equipo de productores: Sky Rompiendo, Wain e ICON (Jowan y Rolo), se enfocaron, en conjunto, en crear algo que no fuese solamente reguetón.

Este disco cuenta con diversas colaboraciones con la intención de tener una amplia variedad de sonidos, desde el enfoque afrobeat en 'Vente conmigo' y 'Bubalu' con Rema, hasta un vibe más electrónico en 'Luces de Tecno' y 'Ferxxo 151' con ICON, pasando por el Dancehall en 'Niña bonita' con Sean Paul, hasta ritmos más urbanos con 'Románticos de lunes' y 'Gangsters & pistolas' con Ñengo Flow. Finalmente, también está el distintivo dembow del reguetón en 'Ritmos de Medallo' con Ryan Castro, y un corte alternativo indie en la canción final 'Privilegios' con Cupido.

Tras su lanzamiento, Feid publicó unas instrucciones a través de sus redes sociales para que sus seguidores escucharan de la mejor manera este lanzamiento, las cuales fueron:

1. TODAS las luces apagadas

2. Escuchar sin saltarse ninguna de la 1 a la 15 (se siente mejor)

3. Seleccionar tu favorita y repetirla 19 veces

4. No escucharlo solx, se te puede meter el 'Sapoperreitor'

5. El volumen nunca es suficiente, así que ¡súbale mor!

6. Ver TODOS los videos que salen hoy 🎃

7. Deja en los comentarios tu favorita.

8. México nos vemos para una firma de autógrafos bien chimba y Miami la rumba es en la casa embrujada del FERXXO <3

9. Y más importante… ESPERAR A QUE SALGA FERXXO30

Tracklist:

1. 'VOL 2'

2. 'Vente conmigo'

3. 'Niña bonita' feat Sean Paul

4. 'Gangsters & pistolas' feat Ñengo Flow

5. 'Ferxxo 151' feat Icon

6. 'Bubalu' feat Rema

7. 'Ritmos de Medallo' feat Ryan Castro

8. 'FERXXO EDITION'

9. 'Nx tx sientxs solx'

10. 'Luces de Tecno'

11. 'Ey chory'

12. 'Velocidad crucero'

13. 'Románticos de lunes'

14. Feid, Young Cister, Pailita "EL ÚNICO TEMA DEL FERXXO”

15. 'Privilegios' feat Cupido