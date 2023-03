Festival Estéreo Picnic: En el primer día se sincronizaron los latidos de los asistentes

La complicidad del público del Festival Estéreo Picnic es algo que no tiene comparación, pues cada alma que se deja llevar por la música, el baile, la felicidad y la euforia es consciente de que en realidad está viviendo Un Mundo Distinto y de que en verdad son, en este caso, los cuatro mejores días del año. En el Festival Estéreo Picnic todos tienen claro el poder transformador y transportador de los shows en vivo y de aquellas canciones que se han quedado en nuestros corazones y que al presenciarlas en una multitud se convierten en memorias y recuerdos difíciles de superar u olvidar.

Esta comunión de almas entorno a la música inició con el pie derecho gracias a la presentación a las 4:00 p.m. de la joven cantautora Ana Sanz en el escenario Banco de Bogotá con su propuesta de indie pop y diversos sonidos que convergen en un sonido místico; su presencia demostró que el público sí llega temprano al evento y valora la grandeza de los artistas nacionales.

Mira también: Festival Estéreo Picnic: No Rules Clan, la representación purista del rap nacional

Posteriormente, Lika Nova, la agrupación que se encargó de abrir el concierto de Imagine Dragons el 13 de marzo, hizo evidente que el poder de sus canciones va más allá de lo que está escrito. Al mismo tiempo, Giro y Samuel de Higuita en Chanclas firmaron un pacto en la tarima de Flaming Hot gracias a su energía desbordada y contagiosa.

Publicidad



A pesar de que cerca de las 5:00 p.m un rayo ensordecedor y la lluvia obligaron a los organizadores a detener las presentaciones en el Campo de Golf Briceño, a los 30 minutos Juliana Velásquez, quien tiene en su colección un premio Latin Grammy que recibió en el 2021 como Mejor Nuevo Artista, llegó con un espectáculo lleno de teatralidad, efectos y baile en el escenario Banco de Bogotá. “Los lugares también pueden ser personas y hoy todos nosotros somos el Festival Estéreo Picnic”, expresó antes de cantar un sencillo en portugués en lo que fue su show de una hora.

En la tarima de Flaming Hot llegó a las 6:30 p.m. una verdadera joya capitalina que está haciendo historia en el trap, drill y rap y marcando precedentes a sus 23 años: Ha$lopablito. Haciendo referencia a la cotidianidad rola y bogotana, contó con varios invitados de lujo como Bella Álvarez, Ruzto , Kodigo y Soelia.

Publicidad

Para las 7:30 p.m. en el escenario Adidas, Cigarettes After Sex despertó la nostalgia y emotividad en el público, pues la atmósfera se tornó hipnotizante e íntimo gracias a los visuales monocromáticos de las pantallas, la característica guitarra con sonidos indie de la agrupación originaria de Texas y la cautivante voz de Greg Taylor en temas como ‘K’, ‘Sweet’, ‘Apocalypse’, y más.

Uno de los más esperados del cartel oficial del Festival Estéreo Picnic, The 1975, le dio luz verde a la gran cantidad de personas que los vio en el escenario Johnnie Walker para dejarse llevar por sus ritmos ochenteros combinados con indie pop y la actitud electrizante de Matthew Healy, el vocalista, quien celebró su regreso al país fumando cigarrillo y luego bebiendo alcohol durante varias canciones.

Te puede interesar: Festival Estéreo Picnic anuncia a The Rose como la primera banda K-Pop en su cartel oficial

Adam Hann en la guitarra principal; el bajista Ross MacDonald y el baterista George Daniel contagiaron a sus seguidores con éxitos del pop como ‘Somebody Else’, ‘Love It If We Made It’, ‘The Sound’, y más donde incluso desde sus primeros acordes desataron la locura. A la par, el dúo de música electrónica, Mitú brillaba en el escenario Flaming Hot y se adueñaban del suelo del FEP con su show con tintes psicodélicos.

Publicidad

Sofi Tukker plasmó su esencia en una hora de espectáculo en la tarima del escenario Adidas y la música recorrió las venas de cada persona con su vibrante estilo. Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern no decepcionaron y dejaron la vara muy alta, incluso bailaron ‘Macarena’ al mejor estilo rolo.

Twenty One Pilots es la genialidad hecha música. Tyler Joseph y Josh Dun entregaron un espectáculo que desató la euforia en los fanáticos que se reunieron en el escenario principal, el Jhonnie Walker.

Su show de hora y media inició con la llegada de los dos genios estadounidenses con sus característicos pasamontañas/skymask y una muestra de que solo ello dos en el escenario don más que suficientes y se sienten en lo más profundo del alma como si fueran 21.

Publicidad

Su espectáculo calificado como "brutal" contó con múltiples efectos visuales que complementaban la puesta en escena y con fuego y humo que aumentaban el hype y emoción en el momento indicado de cada tema, como si tenerlos a ellos en el Festival Estéreo Picnic no fuera suficiente.

Tyler demostró a cada segundo que comprendía lo que significaba este encuentro mágico donde los corazones de sus seguidores latían con más fuerza y se acercó a ellos al ubicarse en una plataforma en medio del público, al igual que Josh en 'Ride'. De igual forma, en 'Stressed Out' fue hasta los andamios de la parte central del escenario y así saludo a quienes estaban en lo más lejano de la tarima central.

En medio de sus memorables gritos de gloria y momento saboreando en silencio la admiración de los asistentes a Un Mundo Distinto, Tyler hizo la claridad de que estaban conscientes de que no habían sido convocados inicialmente al evento sin embargo, tenían la espranza poder hacer justicia e inmediatamente despertaron la nostalgia entre las almas que los acompañaron en un cover de 'All The Small Things' de Blink-182, quienes cancelaron su llegada al FEP por una lesión en la mano del baterista Travis Barker.

“No se suponía que estuviéramos acá en el festival, pero estamos muy honrados de estar en este escenario. Esperamos que esta presentación sea todo lo que esperaban”, dijo el vocalista.

Publicidad

Además de un homenaje a ‘Rebelión’ del Joe Arroyo y ‘Mi Gente’ de J Balvin, que realizó el trompetista, los demás músicos se encargaron de animar a las personas y demostrar que se encontraban en uno de los mejores momentos de sus vidas.

Sin lugar a duda y sin temor a equivocarse o exagerar, la participación de Twenty One Pilots pasará a la historia como uno de los mejores actos headliners que dio inicio al festival.

Publicidad



Lo que ocurrió con Tame Impala fue un encuentro verdaderamente religioso entre el público y el músico australiano, a quien ni una fractura en su cadera lo alejó de los escenarios, pues aún con muletas logró llevar al éxtasis a cada asistente.

No te pierdas: La grandeza de The Killers se apoderó de Bogotá con un espectáculo sublime e impecable

Muchos afirmaron haber cumplido un sueño al escuchar ‘Borderline’, ‘Elephant’, ‘Lost In Yesterday’ y por supuesto ‘The Less I Know The Better’, un sueño del que todavía no se despiertan y no quieren hacerlo. Grande, onírico, majestuoso y desde ya uno de los mejores de esta edición del festival, eso fue Tame Impala.

El encargado del cierre en el FEP fue Tino Piontek, la joya de Purple Disco Machine y el disc-jockey alemán de house que desencadenó un baile masivo y la liberación desbordada de dopamina. Iluminó el terreno y el FEP se visitó de morado, por supuesto, inició con ‘In The Dark’ y continuó con temas donde incluso mezcló Daft Punk y varios clásicos.

Publicidad

La primera jornada del Festival Estéreo Picnic fue más imponente de lo que muchos esperaban gracias a los artistas convocados el jueves 23 de marzo. La ausencia de una banda headliner no dejó nada por desear y cada persona disfruto de Un Mundo Distinto a su forma son temor a nada. ¡Por tres días más llenos de música, baile, genuino goce y unión de cuerpos cuyos corazones palpitan en un encuentro simplemente magnifico!