Festival Estéreo Picnic: No Rules Clan, la representación purista del rap nacional

A lo largo de 10 años de trayectoria artística, No Rules Clan ha llevado su emblema a otro nivel. Su pasión por lo clásico y la estética de lo tradicional que tanto los caracteriza, los ha catalogado como uno de los grupos de Hip Hop más importantes a nivel nacional, por eso quisimos conocer un poco más de su carrera musical, a propósito de su próxima participación en el Festival Estéreo Picnic , el más importante de Colombia.

La NRS, como también son popularmente conocimos entre sus aficionados, está compuesta por dos MC’s y un Dj. Anyone y Sison son los encargados de darle voz a este movimiento, mientras que Dj. Kari One cumple su papel tras las tornamesas y en esta oportunidad conversamos con los tres integrantes; a continuación podrás conocer todos los detalles.

¿Qué es la No Rules Clan y cómo nació este proyecto?

Inicialmente comenzaron Anyone y Sison en Envigado, pero después del primer trabajo musical se unió Dj Kari One. Llevan más de 10 años trabajando en el rap y muestra de ello son sus importantes proyectos lanzados al mercado: Dos álbumes, un EP y algunos trabajos en solitario.



¿Qué nos pueden contar acerca de su discografía?

Todo comenzó con ‘Rap Nativo’ en el año 2012. Este fue el primer acercamiento a lo que quería mostrar la agrupación. Como bien lo indican a ellos, este compilado es el ‘ABC’ de NRS, porque como explicaba Sison, es el sello de lo que buscaban como agrupación adueñándose de sonidos extraídos de la música de plancha o del jazz.

Después de esto hubo un parón en el grupo, en el cual Sison terminó sus estudios universitarios y Anyone aprovechó para lanzar algunos trabajos titulados ‘Tiempo libre’, que es un guiño a lo que ellos querían expresar a través del sonido, y también ‘Un día menos’. Dos producciones, a mí parecer, de altísimo calibre.

De este parón, Sison rescata que es bueno hacerse extrañar y de manera textual indica que “no todo es el micrófono, sino también vivir, porque vivir también llena los beats y las rimas”.

Siete años después de la publicación de su primer álbum, No Rules Clan presenta al mercado ‘Pantone’, el que quizá es hasta ahora su álbum más exitoso. Anyone expresa que buscaban hacer un ‘Rap Nativo’ pero al cubo, con más contundencia y colores, exponiendo la música que consideran como raíz y mostrando la simpatía que tienen por los boleros, la salsa o la música de plancha.

A manera personal, recomiendo de este álbum tres sencillos para que añadan en sus playlist: ‘Veladas de Rap’, ‘Gota a Gota’ junto a Vic Deal, y un nuevo himno de las calles colombianas, ‘Quién va’ junto a Alcolirykoz.

Tras el rotundo éxito de ‘Pantone’, No Rules Clan volvería al ruedo nuevamente, pero esta vez sin tanta espera. En 2022 estrenarían un nuevo álbum titulado ‘El Puente’, una producción de la que Anyone afirma que “ya no nos adentramos solo en Colombia, sino que también le pusimos una visión más global”. Añadiendo también que el nombre fue creado para enlazar ciertos puntos del mundo y para juntarse con personas de otros países, pero teniendo siempre como base a Medellín. Todo esto con una visión nueva del sonido que previamente ya habían construido.



¿Qué artistas o agrupaciones sirvieron para inspirar a No Rules Clan?

Al pasar por la escuela de artistas legendarios como Sean Price, Rakim, Prodigy, Roc Marciano o Ghostface Killah, la NRS encontró una identidad propia que se asemeja mucho a lo conseguido por estas eminencias del rap en todo el mundo; sin embargo, el legado de la Wu-Tang Clan también ha sido bastante importante y significativo.



Y hablando de la escena local, Anyone menciona que “uno no toma tanto esos referentes a la hora de escribir o a la hora de plasmar la vuelta de uno”, pero Sison añade que, aunque no hay una influencia directa de Colombia, si escuchan rap de nuestro país por la nostalgia que genera y se respeta por este mismo sentimiento, más no por querer sonar así.

¿Cuáles han sido los mayores logros de No Rules Clan?



Participar en el Festival Estéreo Picnic en una meta importante por la gran magnitud del evento en toda la región. Su presentación en Hip Hop al Parque en el año 2019 también fue un hecho que marcó personalmente a todos los integrantes. Tener la oportunidad de salir a rapear a otros países y poder prensar los discos han sido sueños que paulatinamente se han podido ir cumpliendo a través de los años.

Aunque todos estos hechos son de gran orgullo, tocar junto a Dj Muggs, Dj y productor de la emblemática agrupación Cypress Hill, tener el respeto de los grandes referentes con los crecieron, sentir el cariño de toda una escena y seguir juntos con las mismas ganas de hacer rap, son los logros que más los llenan y los hacen sentir plenos.

¿Cómo se sienten de volver a tocar en Bogotá, pero esta vez en el festival más importante?

Anyone afirma que este evento tiene una presión diferente por la magnitud, pero eso no les quita las ganas ni el honor de tocarle a la gente de la ciudad y de las demás partes del mundo que se acercan a este festival. Comentan además que sienten ser la representación del país y que están asumiéndolo con todo el compromiso del caso.



¿Qué se siente tocar en el mismo festival y en el mismo día que lo hará la Wu-Tang Clan?

Anyone toma la palabra y comienza diciendo que “eso es como conocer a Superman”, mientras que Sison añade que se siente honrado pues conocerá a Raekwon, uno de sus máximos ídolos en la música. De igual modo, comentan que es motivo de orgullo, porque la influencia de la Wu-Tang Clan sobre ellos es directa, pues no solo comparten similitud en el nombre, sino en los componentes de la agrupación, razón por la cual Dj Kari One aporta diciendo que “demasiado importante estar con esas neas en tarima”.

¿Qué tienen preparado para su puesta en escena en el Festival Estéreo Picnic?

El primero en opinar es Anyone, quien afirma que “nosotros no somos mucho como de adornar las vueltas. Nosotros somos un grupo que está educado con el rap como siempre ha sido históricamente, que son dos micrófonos y un Dj”, todo eso con el fin de no opacar lo importante del género, que son los raperos, el Dj, las barras y los beats.

Esto no quiere decir que no tengan nada preparado, pues se vienen unas buenas visuales y un adelanto: “Dentro del show van a haber vueltas que van a dejar sano a más de uno”.

De igual modo, Sison rescata algo demasiado importante de lo que pretenden lograr sobre el escenario y es que “queremos que la gente que escucha a NRS, se vaya con un show que no hayan visto y que la gente que no escucha NRS, capture la atención”. A esto, añadiendo que van a haber elementos que los representan, pero en el escenario solo estarán ellos para que no se pierda el foco.

¿Cómo definirían en tres palabras esta presentación?

Clásico Contundente Rap



Y adicional a esto, muy ‘For The Culture’, como se hace en Estados Unidos.

¿Qué expectativas llevan para esta presentación?

Esperan que el show salga tal cuál como lo tienen planeado. Además, anhelan que haga un buen clima y que puedan cargarse de toda la energía del público presente y, por último, pero no por eso menos importante, que todo aquel que no conozca el rap, se vaya enamorado a buscar las canciones para gozárselas.

Cerrando la conversación, comentan que antes de su presentación del festival se hará el estreno de un video clip de un sencillo de su álbum ‘El Puente’, así que realizan una invitación demasiado especial para no perderse ningún detalle de esta grabación y por supuesto, a asistir a su presentación en el Festival Estéreo Picnic.

Ya para concluir, solo resta agradecer a No Rules Clan por representar los sonidos más clásicos del rap de Colombia en un festival de esta magnitud. Es importante resaltar la labor de estos tres grandes guerreros que a través de los años nos han demostrado que mantener la esencia es importante y fundamental, porque lo clásico perdura, lo real se rescata y la música nunca muere.