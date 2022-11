La grandeza de The Killers se apoderó de Bogotá y entregó un espectáculo sublime y poderoso

"We are The Killers, brought to you by way of fabulous Las Vegas, Nevada!", es la frase que todo seguidor de esta banda, que lleva 21 años en la escena, desea escuchar como mínimo una vez en su vida para sentir su corazón palpitar con más fuerza que nunca, dejarse inyectar de felicidad y vida y convencerse a sí mismo de que es testigo de un momento mágico y lleno de magnetismo con -es crucial decirlo- unfrontman incomparable; los presentes tocaron el cielo en cada instante con la magia de cada músico.

Desde que se abrieron las puertas a las 6 de la tarde el 8 de noviembre de 2022, aquellas personas que llegaron desde muy temprano para estar lo más cerca posible al escenario corrieron en la platea 1 y 2 del Coliseo Live de Bogotá, y después de esperar hasta las 8:30 p.m, Hot Chip, la banda de indietrónica que acompaña a The Killers en su gira 'Imploding the Mirage Tour' dio inicio a la mejor velada del año para muchos y crearon una atmósfera que parecía de fuera del planeta con su tan característico sonido.

Entre las más de 10 canciones con las que Alexis Taylor, Joe Goddard, Owen Clarke, Felix Martin y Al Doyle entretuvieron al público y fueron preparándolos para las estrellas de la noche, las que más se coreraron fueron ‘Over and Over’ y ‘I Feel Better’. Su vocalista no dejó de agradecer al público: “¡Gracias Bogotá!”.

Cuando desde las 9:00 p.m. el equipo de The Killers empezó a acomodar los instrumentos y equipos, los fanáticos iban calentando motores con gritos de verdadera emoción y nerviosismo, los cuales aumentaron cuando se ubicó el piano del vocalista Brandon Flowers que en esta oportunidad tenía el signo de infinito con luces. Es de recordar que en su última presentación en el país en el Festival Estéreo Picnic tuvo el símbolo del hombre.

El ambiente se tornó silencioso -en la medida de lo posible- pues la ansiedad de los presentes había alcanzado su punto máximo y se escuchaba la música instrumental de fondo a muy bajo volúmen, las personas hablaban, y a las 9:50 p.m el humo se apoderó del escenario.

El Coliseo Live estaba más que listo para recibir a una de las bandas más grandes del rock estadounidense y que han acompañado a varias generaciones con verdaderos himnos para miles de personas que sentían que sería posible devolverse en le tiempo a épocas donde su música los acompañó.

Se iluminó de color azul el símbolo de infinito del piano de Brandon Flowers, el vocalista de la -hay que decirlo desde ya- legendaria agrupación y el juego de intensidad de la luz se asemejó a los latidos del corazón de cada uno de los presentes que sentían una pasión desbordada por ser parte de un regalo de la vida y las fuerzas que mueven al mundo, de un ritual donde la música es aquella fuerza que logra unir voces sin barrera alguna.

Se apagó dicho infinito, que también representa lo perpetuo y eterno de ese encuentro de voces, e inmediatamente se dio una lluvia de confetti que inauguraba la fiesta de The Killers en Bogotá y sus integrantes entraron a escena. 3 coristas y una de ellas con guitarra y los miembros oficiales de la agrupación, los hombres que con sus instrumentos entregaron todo desde ese mismo instante.

En la pantalla se pudo ver la portada del álbum ‘Imploding Mirage’ de 2020 y una vez acomodados todos los músicos, entró a escena el frontman más grande que muchos hayan visto, Brandon Flowers, con un traje negro, botas de tacón bajo y una camisa de color amarillo que le permitía brillar con más fuerza a la par que con las luces del escenario. Todo listo para interpretar ‘My Own Soul Warning’.

"¡Estamos vivos, Bogotá!", fue el saludo del cantante.

“You sit there in your heartache Waiting on some beautiful boy to To save you from your old ways(…) He doesn't look a thing like Jesus, but he talks like a gentlemen Like you imagined when you were young”

Después de un curioso interludio, era momento de cumplir un verdadero sueño y cantar y saltar al ritmo de un clásico: ‘When You Were Young’ que desde 2006 ha resonado en miles de almas. Flowers no dejaba de recorrer todo el escenario y demostrar la potencia de su increíble voz y euforia, además de ubicarse, como siempre lo hace, encima de las plataformas del escenario para verse más grande y estar más cerca del público en ciertas partes de cada canción.

Sin lugar a duda, el corazón se ensanchó al escuchar el solo de guitarra del tema con los efectos del sintetizador del gran frontman, quien intercambiaba del micrófono al de base normal y con cable que se llevaba por todo el escenario, y al de su icónico piano.

Encantando a su audiencia, a quienes les devolvió toda la energía que recibió desde su llegada al país, habló en español y sus palabras fueron como un bálsamo para los presentes que sintieron que su ídolo entendía a la perfección la complicidad de estar juntos en un mismo lugar escuchándolos a ellos, nada más. Brandon comprendía la emoción de un fanático y lo especial de esta unión cósmica que permitió presenciar un momento- que se puede denominar- histórico.

Sin importar que sea la tercera visita a país de la agrupación que ha recibido nominaciones los premios Grammy, se sintió como la primera vez con la magia que todas las primeras veces imprimen, pues su entrega, carisma, desborde de energía, sonrisa, icónicos movimientos de su cuerpo y de sus manos, como si esas fueran su fuente de poder para contagiar a los demás. Simplemente asombroso.

“Han sido cuatro años muy largos y extraños, pero para mí es suficiente saber que tú y yo existimos en este momento. ¡Vamoooos!”.

Brandon hablando español en el concierto de The Killers en Bogotá: "Han sido 4 años muy largos y extraños. Pero, para mí, es suficiente saber que tú y yo existimos en este momento." 🇨🇴



🎥 | marii.lucia pic.twitter.com/0gaYaZdnit — The Killers Fans (@t_hekillersfan) November 9, 2022

La guitarra, la batería y el bajo fueron protagonistas durante todas las canciones, siguió ‘Jenny Was a Friend of Mine’ y luego uno de los temas que desataron locura en cada fanático. Si de devolverse en el tiempo se trata, The Killers transportó hasta 2005 con el tema ‘Smile Like You Mean It’ y el poderoso mensaje de cada uno de sus versos.

‘Shot At The Night’ fue otra de las canciones que más corearon los presentes y justo después del penúltimo coro, hubo un movimiento coordinado de lado a lado, y en la pantalla gigante detrás de la banda se podía ver a cada músico y incluso al mismo público.



“Once in a lifetime The suffering of fools To find our way home To break in these bones(…)

Oh, give me a shot at the night,

Give me a moment, some kinda mysterious”

Con unos visuales realmente increíbles pertenecientes a la identidad de cada álbum, o a su video oficial, llegó el turno de ‘Human’ y el intro fue tan espectacular, que hasta ese momento, muchos ahorraron sus voces para desbordar sus gritos al cantar y no de forma previa. En la pantalla se pudieron leer palarbas como ‘HUMANOS’, ‘TRAVELING THORUGH SPACE’, ‘FORMING NATURE’, ‘SIMPLE HUMAN RACE’, entre otras, para luego saltar durante toda la canción en la que, particularmente, Flowers llegó hasta el borde del escenario a ambos costados.

Antes de continuar y ausentarse del escenario, le pidió a los presentes que lo esperaran “2 minutos, por favor, ¿está bien?”, y volvió sin el blazer, pero con un chaleco para interpretar ‘Spaceman’ y gozar cada instante.

1 of 6 the killers 3.jpg 2 of 6 the killers 4.jpg 3 of 6 The Killers 1.jpg 4 of 6 the killers .jpg 5 of 6 the killers 6.jpg 6 of 6 The Killers 2.jpg

En una atmosfera mágica, llegó el tan esperado y mágico instante de escuchar:

"We are The Killers, brought to you by way of fabulous Las Vegas, Nevada!", por supuesto, con el aviso de Las Vegas en el fondo.

De nuevo para transportarse al pasado, más específicamente al 2004, era momento de escuchar el sencillo debut con el que The Killers se dio a conocer, nada mas y nada menos que ‘Somebody told me’ y así poder abrir el baúl de los recuerdos.

Cantaron ‘A Dustland Fairytale’ con el sonido de un piano majestuoso e imágenes en blanco y negro en las pantallas laterales del escenario; luego fue turno de ‘Runaway Horses’ donde todos encendieron sus linternas; y posteriormente The Killers nos llevaron a una carretera llena de memorias y esperanzas con ‘Runaway’.

“Let's take a chance baby we can't lose Mean we're all just runaways I knew that when I met you, I'm not gonna let you runaway I knew that when I held you, I wasn't lettin' go”

Lo más especial de este tema, fue que todas las voces cantaron al mismo tiempo ‘We can’t wait ‘til tomorrow’, más de 5 veces en que el líder los motivaba y coordinaba como si fuera un director de orquesta con un cielo azul y lleno de nubes de fondo en los ‘visuals’ del fondo.

Una de las sorpresas más grandes de la noche fue cuando decidieron interpretar un cover del tema ‘The First Time Ever I Saw Your Face’ de Roberta Flack creando una atmósfera de nostalgia con lágrimas de varios asistentes, pues fue solo la voz de Flowers con la guitarra que llenaron el espacio y conmovieron a miles de corazones que evidentemente se encontraban en mil pedazos y encontraron una cura en este recital.

Todos los asistentes morían de ganas por gritar desde lo más profundo de su ser “I got soul, but I’m not a soldier” y lo lograron con el tema ‘All These Things That I’ve Done’ que fue de lo que más duraron, pues Brandon se deleitó con la audiencia al repetir dicha frase varias veces y levantar su puño como una señal que todos replicaban con una energía casi religiosa que estalló con otro cañón de confetti.

La gran sorpresa de la noche y la muestra de la grandeza de Flowers, además del respeto y agradecimiento que profesa con sus fanáticos, como todo un grande, bajó del escenario para saludar a unos cuantos, abrazarlos y chocar sus manos.

Brandon Flowers bajando del escenario para chocar la mano de los fans durante el show de The Killers en Bogotá 🇨🇴



🎥 | Muchas gracias @Juanjo_guerrero pic.twitter.com/ePmaN35fgt — The Killers Fans (@t_hekillersfan) November 9, 2022

Llegó el momento de una pequeña pausa y al regreso de la estrella de la noche con otra camisa color azul oscura, en las pantallas aparecieron imágenes de la estatua de David de Miguel Ángel y demás esculturas y una legión de figuras como ángeles que fueron el anuncio de ‘The Man’, un sencillo de 2017.



“I got gas in the tank

I got money in the bank

I got news for you, baby

You're looking at the man”.

Para finalizar, la penúltima canción fue ‘Just Another Girl’ y luego de este himno presentaron su nuevo sencillo 'Boy'.

El cierre de la velada fue con dos versiones de ‘Mr. Brightside’, y aunque la primera sorprendió al público por la falta de las guitarras y estilo de rock, después sorprendieron al interpretar la versión original y así dar cierre a su tercera visita al país y uno de los mejores conciertos del año e la capital del país.

“We love you, thank you so much”, fueron las palabras de Brandon Flowers para despedirse y abandonar el escenario luego de haber electrizado a sus seguidores que nunca han dejado de apoyarlos.

Aunque el concierto finalizó a sl 11:40 p.m., quedará grabado como otra visita inolvidable la banda, quienes permitieron abrir el baúl de los recuerdos, pero también ser testigos de su magia a temporal que aún les permite estrenar música y tener gran aceptación, a fin de cuentas, son The Killers.