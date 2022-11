Brandon Flowers, vocalista de The Killers, bajó del hotel a saludar a sus fans en Bogotá

The Killers, los dueños de grandes éxitos del rock estadounidense como ‘Somebody told me’, ‘Human’, ‘Mr. Brightside’ y muchos más, se presentarán en Bogotá y el vocalista, Brandon Flowers, tuvo un destacable gesto con los seguidores que lo esperaban a afueras del hotel Four Seasons en la noche del 7 de noviembre, pues los sorprendió para interactuar con ellos durante varios minutos.

En su tercera visita al país, Flowers bajó hasta la entrada del lugar con algunas personas de su equipo y del staff de seguridad para saludar a los presentes.

Una de las fanáticas le preguntó en inglés "¿Te puedo tocar?'" y él le respondió con un amistoso "Sure!" ("¡Claro!") y se acercó a la valla que lo separaba de ella para así poder tomarse varias fotos.

El cantante y multiinstrumentista de 41 años firmó varios autógrafos en algunos vinilos y discos y no dudó en posar para las 'selfies'.

Brandon tomándose fotos con fans previo al concierto de The Killers el día de mañana ♥️



🎥 | Muchas gracias @dianacp42 pic.twitter.com/WSVuTMNQS1 — The Killers Fans (@t_hekillersfan) November 8, 2022

La humildad de @thekillers salen a recibir a sus fans y tomarse fotos con la gente de Bogotá, unos grandes @t_hekillersfan



Video de Natalia Malavet pic.twitter.com/fBdx7kVLAU — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) November 8, 2022

Brandon Flowers, Dave Keuning y Ronnie Vannucci Jr. visitan la capital colombiana como parte de su gira ‘Imploding The Mirage’ con la que promocionan su último trabajo de larga duración: 'Pressure Machine'. Los encargados de dar inicio al tan esperado encuentro serán los británicos de Hot Chip, quienes cantarán temas como 'Need You Now' y 'Over and Over'.

Por medio de la página oficial del Coliseo Live, taquilla live, todavía puedes adquirir tus boletos para ver a The Killers durante la noche del martes 8 de noviembre y ser testigo de lo que inició en Las Vegas, Nevada y los llevó a ser todo un éxito en la industria musical.

Algunas recomendaciones para tener en cuenta en el concierto son las siguientes: la apertura de puertas se realizará a las 6:30 p.m., Hot Chip estará en el escenario a las 8:00 p.m. y The Killers se presentará a las 9:30 pm. Está permitido el ingreso de menores de edad, de 12 años en adelante, cuenta con acceso a personas discapacitadas y a mujeres en estado visible de embarazo.