Nicky Jam se pronunció tras enterarse del supuesto "amarre" que le hizo su exnovia Aleska Génesis

El reconocido cantante puertorriqueño de música urbana Nicky Jam ha sido el centro de atentación en los últimos días , luego de que se viralizaran unos videos en los que se logra ver a su expareja sentimental Aleska Génesis junto a otra mujer haciéndole un "amarre amoroso" para que vuelvan a estar juntos y enamorados como al inicio de su relación.

“Ayúdame, por favor, a recuperar a Nicky para que me ayude a tener protección, estabilidad y que sea el mismo Nicky que se enamoró de mi al principio”, comentó la mujer en esa videollamada que se convirtió en todo un fenómeno en Internet. No obstante, recientemente el intérprete de 'Travesuras' decidió tomarse sus redes sociales para dar a conocer su opinión sobre lo sucedido.

Mira también: Nicky Jam protagonizará una comedia de acción producida por Will Smith

Publicidad

Contrario a lo que muchos pensaban, Nicky Jam no se molestó, sino que tomó el suceso con mucho sentido del humor, pues posteó en sus historias de Instagram un video en donde se logra ver a un hombre reaccionando jocosamente a un contenido que acaba de ver en su dispositivo móvil. Cabe resaltar que junto al meme se encontraba la siguiente descripción: "Yo viendo los mensajes de brujería en el DM (Mensaje directo) Dios es todo", señaló.

Te puede interesar: El cantante Nicky Jam recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama por su trayectoria musical