Festival Estéreo Picnic: Ha$lopablito volverá a uno de los escenarios artísticos más importantes

Surgió de las calles de Bogotá y con una corta, pero especial trayectoria musical, Ha$lopablito se ha convertido en uno de los artistas emergentes más populares y talentosos de su ciudad, motivo por el que ha sido invitado por segunda vez al Festival Estéreo Picnic y en esta oportunidad pisará la tarima el doble de preparado para esta fecha tan especial.

Con 23 años de edad y con un recorrido artístico bastante especial y particular, Ha$lopablito volverá a tocar en uno de los festivales musicales más importantes de toda la región y eso nos motivó a querer conversar con él acerca de lo que tiene preparado para este show y esto fue lo que nos adelantó.

¿Cómo recibió Ha$lopablito esta nueva invitación tras haber tocado en otros países?

Después de su recorrido por Venezuela, México, Ecuador y España, 'Pablito' resaltó que cada público que se visita es diferente; sin embargo, hizo una anotación al expresar que el único país extranjero donde se ha sentido como local es Venezuela. Adicional a esto, también comentó que todas estas experiencias sirven para ver qué les funciona sobre el escenario al momento de escoger el setlist o de realizar los cortes.

¿Cómo te enteraste que harías parte del Festival Estéreo Picnic?

"Estaba en la casa de mi papá, me desperté a desayunar con él, miré el celular y vi un correo con la invitación y nos pusimos muy felices": fue lo primero que afirmó Pablito, pero seguido a esto, relató también que siente un reto y una responsabilidad demasiado grande después de su paso en la edición del 2019 del Festival Estéreo Picnic, razón por la cual agregó que: "cada vez mejoramos más el show".

¿Quiénes te acompañarán en el escenario?

En la batería estará Daniel Parra, reconocido músico, que ha participado en otros proyectos también de rap. Hi-Kymon se hará cargo de las consolas cumpliendo con su labor como Dj. En la guitarra estará, como lo llama Pablito: "una nueva adquisición", se trata de Juan Francisco Rincón y como si fuera poco, tres serán los invitados de lujo: Ruzto , Bella Álvarez y Kodigo; un cartel imperdible. Asimismo, en caracoltv.com nos adelantó que realizará varias interpretaciones de sus éxitos musicales, por lo que sonarán diferente, pero muy profesional.

¿Qué tiene preparado Ha$lopablito con Almacenes Only?

Tras el lanzamiento de su sencillo titulado 'Only' en el año 2022, Ha$lopablito tuvo su primer acercamiento con este tradicional almacén colombiano para realizar el video oficial dentro de sus instalaciones, proyecto que lo motivó a tocar nuevamente sus puertas para recibir algún tipo de apoyo en esta presentación y que, para fortuna y sorpresa suya, fueron aceptadas, lo que lo animó a revelar que: "la tarima será un Only".

¿Qué canciones escogieron para hacer el show perfecto?

"Es muy difícil hacer un show perfecto": fue lo primero que afirmó el artista bogotano, pero también dejó en claro que este es el show más ambicioso que ha tenido hasta la fecha. "Si todo nos sale a la perfección, la gente va a seguir hablando de eso y van a quedar impresionados", y esta, de cierta manera, es la apuesta más importante que tienen como banda y es al objetivo que apuntan.

También dialogó sobre la elección de las canciones: "este show básicamente va a ser un guiño a varias cosas de lo primerito que salió, pero el resto es con música nueva", resaltó además que, esta selección fue pensaba en una buena calidad de show y no tanto en canciones que el público conociera de memoria y ahí radicarán las diferencias de los casi 20 sencillos que tocarán sobre el escenario.

¿Qué expectativas tienes y qué esperas para tu carrera después del Festival Estéreo Picnic?

Las expectativas para Ha$lopablito son muy altas por lo realizado en este mismo festival, pero en el año 2019. La idea, básicamente, es igualar o mejor aún, sobrepasar lo realizado en ese año y observar qué puertas se comienzan a abrir alrededor del mundo. Uno de los sueños a corto plazo es volver a México, pero como artista principal de un show y a través de esta presentación en El Festival Estéreo Picnic eso se puede lograr.

