Festival Estéreo Picnic: leyendas de la música hicieron historia e hipnotizaron en el tercer día

El 25 de marzo se vivió el tercer día de una fiesta que nadie quiere que se acabe, pues en Un Mundo Distinto cada segundo que pasa es de completo disfrute gracias a la gran cantidad de cantantes y grupos que lo entregan todo en cada escenario. La majestuosidad de cada artista a su manera quedará grabada en la mente y el corazón de cada persona que se permitió vivir la música y convertir la experiencia de asistir al Festival Estéreo Picnic en algo sublime.

La agrupación colombiana Flor de Jamaica y su pop de autor encendieron a las 2:15 p.m. los motores y entretuvieron a aquellos que llegaron temprano al Campo de Golf Briceño 18, de igual forma hizo el grupo ecuatoriano de hip hop, Mugre Sur, con visuales que resaltaron los mejores momentos de sus canciones. Felipe Orejuela, una verdadera joya de la música capitalina, estuvo en el Escenario Flaming Hot con una combinación de sonidos que atraviesan la cumbia y la electrónica de una forma que solo él sabe hacerlo.

Después de ver brillar a Elkin Robinson con sus ritmos afrocaribeños, fue el turno de dejarse llevar por el gran maestro Alci Acosta en el las 5:15 p.m. en el Escenario Adidas, quien a sus 84 años demostró que sigue estando vigente y su talento no tiene fin, su voz fue impecable y es un genio en el piano. Además de que todos cantaron a grito herido ‘La Copa Rota’, el maestro invitó a Catalina García de Monsieur Periné para interpretar ‘Traicionera’ juntos. Esta leyenda del bolero trajo recuerdos para el público y dejó que la nostalgia se apoderara de ellos. El maestro tiene todo el respeto de los colombianos y su trayectoria de más de 50 años es la prueba de esto.

Publicidad



Al mismo tiempo Dawer x Damper deslumbraron en el Escenario Banco de Bogotá y aparecieron con trajes naranjas y luego tuvieron otros dos cambios de vestuario. A pesar de que competían contra un un grande, el público los recibió y disfrutó con su propuesta que tiene influencia de todo tipo de sonidos como cumbia, ritmos afro, salsa, reguetón, entre otros. Simplemente son fuego en la tarima. La sorpresa fue que llevaron a Rap Bang Club para poner a todos a bailar con ‘Telodí’.

No Rules Clan encantó al público de Un Mundo Distinto con su show de rap antioqueño que mantuvo la energía al tope durante desde las 6:15 p.m. hasta las 7:15 p.m, donde al mismo tiempo tocaba L’Imperatrice un grupo que desde el 2012 trabaja en su proyecto de pop francés y nu-disco.

Publicidad

Trueno, el rapero y freestyler argentino de tan solo 21 años y que estaba celebrando su cumpleaños justamente en esa fecha, se presentó e hizo evidente que la música y el rap corren por su sangre gracias a su familia. Interpretó varios temas con la camisa de Colombia puesta y desató locura y euforia total en el público que lo vio en el Escenario Adidas. Por otra parte, el cantautor dominicano Alex Ferreira conmovió los corazones de sus seguidores, pues con temas como ‘Me la saludan’, ‘Maldita mirada’, ‘Te quiero ver’, trajo romanticismo puro. Ferreira sorprendió interpretando su más reciente lanzamiento, ‘De verdad’, y el apoyo del público fue algo que lo llenó de felicidad y gratitud.

Bizarrap , por su parte, no decepcionó y encendió una fiesta en el Escenario principal donde tocó sus mejores éxitos y la colaboración con Shakira , donde se escuchó hasta el cielo el famoso verso: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. El productor argentino hizo un DJ Set con sus propios temas, además con elementos innovadores logró que todos disfrutaran de inicio a fin.

Publicidad



Las leyendas del hip-hop vieja escuela, Wu Tang Clang, encantaron al público y en su primera presentación en el país y en la región recibieron el respeto de los presentes. RZA, Raekwon, Inspectah Deck, Masta Killa, Cappadonna y Dj Mathematics dejaron en claro que sus letras agresivas y crudas siguen vigentes y lo seguirán estando durante mucho tiempo más. Fue una bestialidad de espectáculo, construyeron un imperio que nunca se va a caer y además le hicieron un guiño a Nirvana con una especial versión de Smells Like Teen Spirit.

Ver a The Chemical Brothers en el Escenario Johnnie Walker a las 11:15 p.m. resultó ser una experiencia insuperable hasta el punto en que siquiera intentar explicarlo con palabras puede resultar insultante. No se había visto un espectáculo así en Colombia y según los asistentes, trascendieron a otra dimensión y después de esto no van a ser los mismos. Los visuales fueron todo lo que el público esperaba, los robots en el escenario hipnotizaron a cada persona. Tom Rowlands y Ed Simons saben muy bien cómo entregar un verdadero espectáculo.

Publicidad



Armin Van Bureen fue el mejor cierre que se podía esperar, puso a saltar y gozar a cada alma presente y muchos lo calificaron simplemente como inolvidable y épico. El DJ y productor neerlandés fue ampliamente ovacionado en Un Mundo Distinto y aunque desató euforia, muchos esperan poderlo ver una vez más y ser testigos de su majestuosidad.