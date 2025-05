La Segura respondió con sarcasmo a un seguidor por criticar su cuerpo posparto y usó señal ofensiva

Desde que anunció el nacimiento de su hijo el pasado 12 de abril, Natalia Segura se ha encargado de mostrarle a su comunidad cómo ha sido su proceso como madre primeriza, exponiendo de esta forma su experiencia con los baños, las trasnochadas, la alimentación del bebé y hasta ha sacado tiempo para responder a las críticas, así lo dejó ver cuando un usuario aseguró que le había puesto un nombre de perro al pequeño Lucca.

Lo cierto es que recientemente, la creadora de contenido digital volvió a llamar la atención en Instagram al contestarle con contundencia otro seguidor. Esta vez por opinar sobre su cuerpo casi mes y medio después de haber dado a luz: "No, de esta vieja no quedó fue nada. En pocas palabras, LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ... y harto que se creía", fue el mensaje que le dejaron.

Al respecto, La Segura se pronunció, agregando que este tema no la desvela. De hecho, lo que más llamó la atención de sus admiradores fue la descripción que le puso al video, pues usó tres emoticones, uno de ellos era una mano mostrando el dedo corazón en señal de ofensa: "Señor, cálmese que usted tampoco está tan lindo", puso en las historias.

"Uno cuando pasa un proceso de embarazo, uno queda aguado, uno se empieza a reconstruir desde cero y vuelve a preocuparse por el pelo, el cuerpo, las uñas. Sino es la cara, es la pestaña; o sea, cualquier cosa, pero yo me siento en descomposición. Aparte en estos días leí un comentario, dizque 'de esta mujer no queda nada'. Me mató señor, me mató. Era un señor, pero ya verá (...) Los voy a mirar por encima del hombro cuando esté bien pimpiada" explicó de manera sarcástica en la red.

Posteriormente, indicó que no le molestaba su aspecto físico en el día a día y recordó la importancia de no compararse con otras personas en redes sociales porque esto puede ser nocivo para la salud mentar de los internautas.

Por último, abrió la dinámica de 'Preguntas y respuestas' en donde elogiaban lo bien que luce pocas semanas después de haber traído al mundo a Lucca, por lo que ella prometió que regresará más empoderada que nunca.