La Segura habla sobre el duro momento que atraviesa: “No puedo ni caminar”

Natalia Segura ha mostrado en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, los momentos más tiernos con su hijo Lucca.Junto a su esposo Ignacio Baladán han revelado qué ha sido lo más complejo de ser padres primerizos.

Qué le pasó a La Segura

Ahora bien, en las últimas horas, la influencer se ha mostrado bastante afectada por un dolor crónico. En unos videos le contó a todos los internautas cómo está lidiando con esto y lo complicado que ha sido en su día a día.

"El dolor que yo tengo y en la planta de los pies, la neuropatía tan impresionante, no se los puedo explicar, no puedo ni caminar. Odio sentirme así, les juro que hay momentos donde me provoca arrancarme la mitad del cuerpo, y como que no aguanto más. ¡Qué más busco, qué solución le dio, ¿a dónde más voy?", empezó diciendo con lágrimas en los ojos.

En este mismo clip confesó que un detalle que le duele bastante, y es no poder pasear a su hijo por toda la casa, por lo cual, busca otras maneras de disfrutar cada segundo con él y más que lleva pocas semanas de nacido.

"Por eso yo les digo, si ustedes siguen a personas con dolores crónicos o con alguna enfermedad y los ven bien en sus redes sociales, y de la nada están como yo estoy, no los juzguen, no tienen idea de lo que pasamos detrás de la pantalla, de los matices a diario que uno tiene", añadió La Segura mientras relataba que este suceso empezó desde muy temprano, antes de salir con sus amigas.

Es de recordar que, a través de las redes, la influencer paisa ha estado constantemente comunicándole a sus seguidores cómo se encuentra luego de dar a luz. Por lo cual, los mismos internautas le han dejado mensajes dándole consejos en el desarrollo de esta nueva etapa.

Asimismo, le envían la mejor vibra, porque la que ya son madres, algunas han tenido que pasar por estos malestares. Le dan tips a La Segura para continuar con su maternidad junto a su esposo y a todos los seres queridos que la han apoyado desde que nació el bebé.

"Mi muñeca, solo Dios te puede ayudar en este momento", "no se lo que tendrá, pero para que este así, es que el dolor que siente debe ser indescriptible", "te entiendo, tengo dolores parecidos", "lo mejor que hay para los que sufren de esta enfermedad, tomar cantidad grande de vitamina B", "tranquila, eres muy valiente y muy bendecida", "mi princesa era exactamente igual y nunca nos demostró su dolor", dijeron algunos.