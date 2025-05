Nicolás Arrieta reaparece en redes y confiesa toda la verdad: "Me dio muy duro"

Nicolás Arrieta está de regreso en YouTube, luego de casi un año sin haber subido contenido a la plataforma. En aquel clip le cuenta a sus seguidores, quienes recientemente le habían escrito a sus redes sociales si se encontraba bien.

Mira también: ¿Nicolás Arrieta vuelve a involucrarse en una pelea?: Así habla de sus polémicas

Por lo cual, decidió subir un producto audiovisual de casi 14 minutos, en donde explica que ha vivido momentos complejos y que hasta estuvo en rehabilitación, aunque no haya sido por cuenta propia.

"Aprendí muchas cosas y conocí mucha gente que la verdad estaban en un punto más grave que yo, inclusive. Estuve como 20 días que me ayudaron a pasar mi síndrome de abstinencia. Eso no quiere decir que yo no vaya a seguir tomando, hay que hacerlo con responsabilidad y con control, no como estaba haciendo antes que era todos los días", empezó diciendo.

Publicidad

Publicidad

Por otra parte, indicó que su ruptura con la creadora de contenido, Loren Esteban, también le afectó demasiado y por eso vivió instantes no muy buenos durante ocho meses. Asimismo, contó cómo se enteró de la pérdida de su tía, a la que él consideraba como su hermana.

Al salir de rehabilitación se dio cuenta de que ya no contaba con la presencia de ella, la mujer que lo apoyaba y estaba ahí para él, en medio de su relato, aprovechó para enviarle un saludo diciéndole que sí se puede.

Mira también: Nicolás Arrieta se despacha contra La Liendra y lo reta en vivo, ¿qué debe hacer?

Tras estas palabras tan profundas, no pasó por el alto el hecho de hacerle una sugerencia todos los usuarios que lo ven, dado que, para él, es importante que se tome conciencia de las acciones que uno toma.

Publicidad

"Quiero decirle a la gente que está ahí afuera y que está pasando por una situación similar, que si pueden internarse voluntariamente, se los recomiendo 100%, porque puede ayudarlos a ver una perspectiva distinta de la vida. No esperen a que los lleve la policía amarrados en una ambulancia. No digo que eso es lo que me haya pasado a mí, o sea, no esperes a que te lleven, es eso de estar preso, no lo esperes", puntualizó en su más reciente video de YouTube.

Luego de su declaración, los internautas no se hicieron esperar y le dijeron que él regresó con toda la actitud. Además, que para ellos estuvo bien perderse de las redes, para luego aparecer reformado y con más ganasde seguir adelante.