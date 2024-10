Nicolás Arrieta se despacha contra La Liendra y lo reta en vivo, ¿qué debe hacer?

Nicolás Arrieta es el invitado de esta semana a Los Enredados, con su característica personalidad, el creador de contenido habla acerca de diversas polémicas que han tocado su vida desde hace varios años, pues para nadie es un secreto que ha dado mucho de qué hablar.

Hace varios meses, el hombre tuvo enfrentamientos con La Liendra y finalmente se retaron a encontrarse en una pelea, en la cual, el influencer paisa fue declarado como ganador a pesar de que la contienda se inclinaba a favor del entrevistado del formato de Caracol Televisión y La Red.

Conoce más:Nicolás Arrieta recuerda que lo sacaron por la fuerza del concierto de Ryan Castro: inédito video

Nicolás Arrieta reta a La Liendra en vivo

Durante el live, él asegura que su contrincante “es una persona desleal, una rata”, y la razón por la que no quiere pelear una segunda vez es porque “sabe quién es él”. Claramente molesto, le pide que deje de ser así y lo reta a que acepte la revancha que le propone.

Publicidad

Es entonces cuando se compara con un famoso boxeador del cine de Hollywood: “Rocky” y explica que él también perdió una vez contra Apollo Creed, pero después tuvo la fortuna de ganar y quedar en primer lugar.

Para el creador de contenido siempre puede existir una revancha y si no, la vida tiene la capacidad de brindar una, por eso no pierde la esperanza de demostrar su valía frente al paisa. Finalmente asegura que no le interesa lo que suceda con el otro joven y “no sabe ni en qué está”.

Mira más:Nicolás Arrieta le manda tremenda pulla a Epa Colombia y Yina Calderón: "Yo no hablo de nadie"

Publicidad

Nicolás Arrieta dice cómo se mantiene

Con su característico sentido del humor, el creador de contenido asegura que la única razón por la que no se ha vendido “es porque nadie me ha comprado”. Y continúa diciendo que solo le falta ser stripper, entre todos los trabajos que ha tenido en su vida.

Sobre el dinero menciona: “yo no tengo plata, no tengo nada, solo soy una persona a la que le gusta hacer contenido en internet porque llevo 18 años haciéndolo, pero el día de mañana me puedo desaparecer”. Adicionalmente dice que no puede dar ninguna cifra, pues “vive del aire, anda en Transmilenio y ha pedido moneditas”.

Al cuestionar cuánto cuesta el pasaje en el transporte público de la capital o cuáles son las horas en las que es más difícil subirse, Arrieta dice entre risas que “él nunca paga”, sin embargo, rápidamente hace énfasis en que esto es una mentira y solo tenía la intención de que fuera un chiste.

Publicidad

Mira también:Nicolás Arrieta dice que La Liendra le tiene "miedo" y por eso no aceptó otro encuentro de boxeo

Mira el capítulo completo: