Mamá de La Segura posa con su nieto e impacta por su parecido con la influencer

Natalia Segura ha publicado en su Instagram, donde tiene 10 millones de seguidores, cómo ha sido su vida con la llegada de su primer bebé . Su esposo, Ignacio Baladán, también ha revelado esas noches siendo padre primerizo. Recientemente, la influencer subió varias historias contándole a sus seguidores lo que sintió cuando su hijo llegó al mundo y lo primero que comió al dar a luz.

Cuándo nació el hijo de La Segura

"Jamás se me olvidará lo que sentía cuando gritaron 'nació'. Les juro que en mi cara no cabía la felicidad", expresó. Asimismo, reveló que su niño nació el 12 de abril a las 8:56 a.m.

Por otra parte, mostró en las imágenes que una de las cosas que consumió luego de su trabajo de parto y de recibir al bebé, fue sushi. Ella capturó el momento de felicidad al probar esos deliciosos rollos.

La Segura revela cómo avanza su maternidad Foto: Instagram @la_segura

Quién es la mamá de La Segura

Adicionalmente, subió una fotografía de su progenitora, Alexa Mena, quien estaba cargando a su nieto y le dedicó tiernas palabras: "solo tengo una cosa por decir, y es que no sé qué hubiese sido de nosotros sin mi madre. Te amo con todo lo que soy y agradezco infinitamente por ayudarnos en este proceso inicial", agregó la caleña.

La Segura muestra cómo su pareja, Ignacio Baladán, y su mamá comparten con su bebé Foto: Instagram @la_segura

En otro clip se observó cómo Baladán cargaba a su hijo y La Segura afirmó que ellos estaban teniendo una conversación muy profunda. Un momento único que quisieron documentar a todos los usuarios que han estado pendiente del nacimiento de Lucca.

Adicionalmente, Natalia mostró el instante donde su esposo le ayuda con diferentes labores en este proceso. Mientras ella está recostada en la cama, él le ayudaba con la medicinas que debe inyectarse. Tras este hecho., los famosos han explicado que están un poco agotados en sus primeros días como padres.

A través de un video que subieron a sus redes, le explicaron a todos sus fans que ha sido una tarea ardua, pero que están felices por traer a Lucca al mundo. Por lo cual, algunos internautas no dudaron en reaccionar y opinaron sobre esta etapa que están empezando a vivir.

"No tienen idea de lo que se les viene encima", "no lo mal acostumbre que respira y hay mismo vuelan", "lo mejor de todo es que ambos se ayudan, ahí es la diferencia entre muchas madres", "eso se quita con mucho amor cada vez que lo vez", "comienzan cuando llegue el niño a la adolescencia", "una maternidad compartida", dijeron algunos.