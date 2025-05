Las tiernas fotos del bebé de La Segura: dicen que es igualito al papá

El 12 de abril nació el primer hijo de La Segura e Ignacio Baladán al que llamaron Lucca. A través de su cuenta de Instagram han posteado diferentes imágenes del pequeño y hasta le crearon un perfil para ir subiendo esos momentos que comparten juntos.

La pareja está muy feliz con el nacimiento de su bebé y por eso, no han parado de mostrar su hermoso rostro. Recientemente, subieron una ráfaga de fotografías, en donde todos están luciendo una camisa rosada y un jean.

Cada uno fue posando con el pequeño y lo que más llamó la atención fue el gran parecido que tiene con su padre. Los seguidores afirmaron que son como dos gotas de agua y asimismo dijeron que ella es una de las pocas personas que muestra a su hijo recién nacido.

“Dios los bendiga, son divinos”, “nueve meses en tu pancita, y es igualito a su papá”, “pobre Lucas al parecer no le gustan las fotos”, “soy yo o es muy parecido al abuelo paterno”, “esa cara de, no me tomen fotos”, “es el papá en miniatura jaja hermoso”, “unas tías virtuales enamoradas de Lucca”, dijeron algunos.

Es de destacar que, desde el nacimiento de su bebé han posteado esos instantes que comparten en familia y lo felices que son por tener a su primer hijo. La Segura documentó un '24 horas' siendo madre primeriza y los usuarios le han preguntado por la bañera, ya que les pareció práctico para usarlo en sus bebés.

Sin embargo, hay varios que han criticado a la pareja por publicar todos los días lo que hacen con su niño. Unos internautas le han dicho que no pueden sentarlo de una vez, porque puede ser peligroso para su columna. Por otra parte, algunos expresan su inconformidad de estar mostrando al recién nacido tan seguido.

Desde el diez de enero de 2024 hicieron la primera publicación en la cuenta de Instagram de su bebé. Han registrado todo el proceso de cómo llegó Lucca a sus vidas y cómo fue creciendo la pancita de embarazo de La Segura.

Desde que nació, los famosos han mencionado que no han podido dormir lo suficiente, pero que aman con locura el hecho de ser padres de esta criatura que está creciendo en la mejor familia.