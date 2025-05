La Segura revela si ha podido tener encuentros pasionales con Ignacio Baladán tras dar a luz

Natalia Segura y su pareja Ignacio Baladán compartieron un video en YouTube con el título '24 horas siendo padres primerizos'. En el clip de más de 20 minutos de duración se les observa realizando tareas como cuidando al bebé a altas horas de la noche, bañándolo, alimentándolo y llevando a cabo otros ejercicios que no habían mostrado tan abiertamente en las historias de Instagram.

Mira también: La Segura reveló imágenes inéditas del parto de su hijo Lucca: Ignacio no paró de llorar

Lo cierto es que uno de los momentos que más llamó la atención del clip tuvo lugar cuando la creadora de contenido digital se refirió a cómo va su intimidad en pareja y si este aspecto de su vida se ha visto afectado por la recuperación que ha estado teniendo de su parto y los cambios hormonales a los que se ha visto expuesta desde que dio vida al pequeño Lucca.

"Ayer le pregunté al doctor que cuándo podía hacer mi frutifantástico (...) Di la verdad, ven, ¿hoy qué me dijiste?, ¿qué me dijiste ahorita?", le preguntó la influencer a su novio, a lo que él contestó que estaba "como medio calentón", haciendo referencia a que deseaba que estuvieran juntos. Tras el comentario, La Segura explicó que, aunque se han abstenido de consumar el acto, sí han podido realizar algunas prácticas para mantener activa esta faceta de sus vidas.

Publicidad

Mira también: Mamá de La Segura posa con su nieto e impacta por su parecido con la influencer

"Hemos podido una que otra cosita. Amor, dile a la gente que estoy insoportable en el posparto", dijo Natalia, a lo que le contestó: "Yo la amo, pero está... A los 10 minutos me ama, a los 10 minutos me odia y no entiendo por qué. A los 10 minutos me ama de nuevo, después se ríe, llora", añadió.

Publicidad

Finalmente, la instagramer explicó que no dispone del tiempo que anteriormente tenía para realizar no solo los compromisos laborales, sino también sus pasatiempos, por lo que aprovecha cada momento de descanso del bebé para poder ejecutar su rutina diaria y así estar lista para cumplir con su agenda: "está en ese brote de crecimiento de los 15 días, hermana".

Mira también: La Segura insultó a un seguidor por decirle que le pondría un nombre de perro a su bebé

Las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar: "Qué hermoso que nos permitan ver crecer a Lucca, gracias, porque también nos ayuda a las mamás primerizas", "Lo están haciendo GENIAL", son algunos de los mensajes que se leen.