Arelys Henao aseguró haberse librado de estar cinco años en la cárcel: "Me iban a mandar cargada"

La intérprete de temas como 'Señor prohibido', 'Lo pasado pisado' y 'Mujeres y despecho' le concedió una entrevista a Dímelo King en donde habló abiertamente sobre la desagradable experiencia que vivió con el amigo de un empresario por la que casi termina tras las rejas. Según explicó, le habían solicitado trasportar de Colombia a Costa Rica un paquete, más específicamente una caja de regalo que contenía droga.

Henao dijo que no sabía que el objeto tenía en el interior sustancias ilegales, por lo que decidió recurrir a una allegado que trabajaba en la Policía para que le ayudara a investigar la situación: "Yo le dije 'quiero confiar en ti para que me ayudes a ver este paquete, pero prométeme que no me vas a capturar ni nada' y me dijo 'no'. Cuando lo vio dijo: 'Doña Arelys, cinco años de cárcel le dan' (...) Me iban a dañar la vida", comentó.

Asimismo, les recordó a sus colegas que es importante abstenerse de recibir cualquier tipo de obsequio por parte de los empresarios o de las personas que los contratan para sus show que puedan comprometer su integridad o prestarse para malentendidos, tal es el caso de maletas, chaquetas y demás elementos en los que se puedan esconder mercancía de dudosa procedencia.

Debido a que el viaje se realzaba el día posterior, Arelys dejó el equipaje en su casa bajo la inspección de una mujer que vivía con ellos y viajó hasta el país vecino. Al encontrarse con el sujeto en cuestión decidió enfrentarlo:

"Yo le dije '¿cómo que pasé qué? Yo he sido muy parada en mi criterio (...) ¿Me ibas a dejar a mis hijos huérfanos? Y eso no es nada, en ese momento mi esposo estaba en la cárcel. Hasta que salió la segunda parte de la serie yo nunca hablé del tema", mencionó durante el encuentro.

Finalmente, añadió que el objeto era el radio de un barco de alta frecuencia; sin embargo, este tenía dos paquetes con droga. El hombre se alertó al saber que la mercancía no había pasado por migración y afirmó que su vida corría peligro; no obstante, Arelys se mantuvo al margen de la situación.

