Arelys Henao tuvo que cancelar un concierto en Cauca por amenazas de las disidencias

La reconocida cantante de música popular Arelys Henao preocupó a sus seguidores en redes sociales luego de que anunciara que no podrá presentarse en el espectáculo que tenía programado en El Plateado, Cauca, por motivos de fuerza mayor. La intérprete de temas como 'Lo pasado pisado', 'Mujeres y despecho', 'Un amor nuevo' y 'Señor prohibido' apareció en las plataformas digitales para lamentar el hecho, admitiendo que estaba ansiosa de poder conocer a esta población del país y entonar sus éxitos.

"Quiero informarles que no podré estar con ustedes el 8 de noviembre, estaba contratada para cantarles mis canciones con toda mi agrupación. No es posible ir a El Plateado por seguridad, por razones ajenas a mi voluntad, porque yo moría por estar con ustedes, saben que yo quería estar allá", dijo.

Arelys Henao cancela su show por amenazas pic.twitter.com/bfcSrnm80f — Solo Virales (@chisme_famosos7) November 4, 2024

Es necesario mencionar que ella no fue la única afectada, ya que el ganador de La Voz Kids 2018, Juanse Laverde, también estaba confirmado para ser parte de este evento; sin embargo, también se vio en la necesidad de retirar su apoyo para esta actividad.

"Me habían contratado para ir a cantarles mis canciones, para conocerlos. Como saben mi música es para dar amor y alegría. Los deseaba acompañar con todo mi corazón, pero en este momento no podré", explicó.

Las cancelaciones tuvieron lugar luego de que las disidencias de las FARC-EP publicaran un comunicado en el que convocaban a las personas a no asistir al Festival Cultural y Artístico que se desarrollaría en el Coliseo del Corregimiento de El Plateado, calificándolo como una jornada llena de "cinismo".

Ante las declaraciones, varios cantantes decidieron proteger su integridad. Algunos de los invitados especiales eran Jhon Guerra, Grupo Fuego Internacional y otros músicos que habían atendido el llamado del Ministerio de Defensa.

