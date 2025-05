Polilla estaría escribiendo un libro sobre La Gorda Fabiola: esta pista emocionó a sus seguidores

Desde la partida de La Gorda Fabiola el pasado 19 de septiembre de 2024 , Colombia no ha dejado de recordarla, ya que su talento y carisma marcaron generaciones enteras a través de Sábados Felices, donde se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión nacional. La tristeza por su fallecimiento no cesa, especialmente para su esposo, Nelson Polanía, más conocido como Polilla.

El también humorista ha compartido abiertamente su proceso de duelo en redes sociales, publicando mensajes llenos de amor, nostalgia y agradecimiento hacia quien fue su compañera de vida durante más de 25 años. Pero fue una emotiva publicación reciente en su cuenta de Instagram la que despertó una ola de comentarios entre sus seguidores, que ahora creen que podría estar escribiendo un libro, más específicamente una novela, sobre 'La Gordita'.

Libro de Polilla sobre La Gorda Fabiola

En la publicación, Polilla compartió tres fotografías junto a Fabiola y un extenso texto en el que recordó una anécdota sobre una noche mágica que vivieron, durante los primeros años de su relación, en el Meta en una reconocida discoteca, en la que bailaron hasta el amanecer y demostraron su amor, hasta que, al salir, a ella le hicieron una pregunta que la molestó, pero que a él le causó gracia: “¿Es su hijo?”.

Entre los comentarios, varios seguidores destacaron su talento para narrar momentos especiales y le sugirieron que escribiera un libro con más historias sobre ella, sobre su relación y sobre lo que significó compartir escenario y vida con una mujer, que sin dudas, se robó el corazón de los colombianos. Lo que más llamó la atención fue que Polilla respondió en repetidas ocasiones: “Ahí vamos” y "en esas estamos son 28 años de historias❤️", acompañado de otros comentarios que insinuaban que está trabajando en algo especial.

El mensaje no pasó desapercibido, y muchos comenzaron a especular que el comediante podría estar escribiendo un libro, quizás como una forma de rendir homenaje a Fabiola y de canalizar su proceso de duelo. Aunque no hay confirmación oficial sobre el posible texto, la ilusión de los seguidores crece.

