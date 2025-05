Raphael anunció su regreso a los escenarios y habló de su recuperación: "No me voy a ir nunca"

Después de meses de incertidumbre y preocupación por su salud, Raphael ha reaparecido públicamente para anunciar su esperado regreso a los escenarios. En una emotiva entrevista concedida al Telediario de La 1 de RTVE y otra a EFE, el legendario cantante español habló por primera vez desde que fue diagnosticado con un linfoma cerebral, una enfermedad que, según confesó, llegó de forma inesperada y silenciosa.

“Este golpe no estaba proyectado, de esto no me di cuenta. Notaba algo raro, pero no pensé que fuera una cosa tan grave”, explicó el artista. A diferencia de otros problemas de salud que ha enfrentado a lo largo de su carrera, esta vez el diagnóstico lo tomó por sorpresa, aunque, como él mismo afirma, su cuerpo reaccionó bien al tratamiento: “Soy muy obediente. Ha pasado con mucha rapidez, siempre me han dicho que tengo bien acostumbrado a mi cuerpo. Acepta todo enseguida, todo me hace efecto, y eso es una suerte”.

Raphael regresa a los escenarios

El exponente de la balad romántica contó que, antes de confirmar su regreso a los escenarios, quiso comprobar que aún tenía la capacidad de cantar: “Primero me fui a probar yo solo en un estudio con parte de los músicos que podían. Estuve cantando dos horas y pico porque necesitaba probarme. Todo muy bien, si no, no estaría aquí”.

Su vuelta será gradual, pensando en su bienestar, pero con la misma pasión de siempre. A partir del 15 de junio, comenzará una serie de conciertos dosificados por varias ciudades de España. Son más de 10 fechas confirmadas, aunque el artista dejó claro que esto no se trata de una gira de despedida. “Qué sufrimiento todos los días una despedida. Yo no me voy a ir nunca, hasta que no me tenga que ir por narices”, afirmó con determinación.

Qué le pasó a Raphael

Durante la conversación también recordó el difícil momento en que, el pasado 18 de diciembre de 2024, sufrió un problema en plena grabación de un programa de televisión 'La Revuelta', pues enfrentó un accidente cerebrovascular, una situación que encendió las alarmas entre sus seguidores y su equipo.

“Me acuerdo mucho del choque que yo tenía porque yo quería decir una cosa, pero decía otra. Entendía lo que me estaban diciendo, pero al momento de traducirlo en palabras me salía yo qué sé… Entonces no era dueño de la situación. Es una sensación fatal”, relató. Fue trasladado de inmediato en ambulancia a un centro médico, donde el primer diagnóstico fue un accidente cerebrovascular.

Pese a lo vivido, Raphael mira al futuro con esperanza y ganas de seguir en los escenarios, aunque reconoce que quiere hacerlo de una forma distinta: “Le pido al futuro que me enseñe a cantar con menos entrega, usando más la voz y menos los nervios. Que siga como estoy y menos sustos, por favor”. Y sobre el final de su carrera, dejó un deseo conmovedor: “No quiero que se termine feo, quiero que se termine en los brazos de la gente, hasta que ellos quieran y mi garganta pueda”.