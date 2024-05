¿Por qué le decían 'El Diablito' a Omar Geles? No es por la agrupación de vallenato

El 21 de mayo se apagó la voz del reconocido acordeonero, cantante y compositor Omar Geles tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras que jugaba tenis.Su repentino fallecimiento enlutó al país entero, pues era una verdadera leyenda del género vallenato.

El jueves 22 se realizó su funeral, al cual asistieron múltiples artistas de la industria musical y se dieron momentos verdaderamente emotivos: Silvestre Dangondcantó en su honor, Ana del Castillo se quebró en llanto y la madre del músico se desmayó.

Mira también: Así reaccionó Ana del Castillo cuando se enteró de la muerte de Omar Geles: video desplomándose

Omar Geles fue uno de los exponentes más grandes del vallenato y por eso su inesperado deceso despertó la curiosidad de muchos por conocer más detalles de su trayectoria y su vida personal.

La carrera del compositor empezó desde muy corta edad, pues se dice que desde los 3 años aprendió a tocar el acordeón y en 1973, con tan solo 6, fue coronado como el rey infantil del Festival de la Leyenda Vallenata.

Publicidad

Después, en 1985 resultó ganador en la categoría semiprofesional, fue Rey de Reyes Semiprofesional en 1987, y rey profesional en 1989. Estaba destinado al éxito y por eso se unió con el cantante Miguel Morales para conformar la agrupación Los Diablitos.

El origen del apodo 'El Diablito' de Omar Geles

Publicidad

Lo que muy poco saben del compositor de 'Los Caminos de la Vida', 'Hoja en Blanco' y 'Tarde lo Conocí', es por qué desde su infancia se ganó el sobrenombre de 'El Diablito', y este tiene una historia muy curiosa.

Te puede interesar: Las desgarradoras primeras palabras de la esposa de Omar Geles tras el fallecimiento del 'Maestro'

El apodo surgió por la vestimenta que tenía cuando fue invitado a un medio de comunicación radial en compañía de su mamá Hilda Suárez.

Para ese día, según algunos medios locales, Omar Geles lucía zapatos rojos, un pantalón blanco y un buzo de ambos colores, lo que llamó la atención del locutor Mario Puerta desde el primer momento en que lo vio.

El hombre que lo entrevistó lo apodo 'Diablito'; sin embargo, este incomodó a Geles, quien siendo un niño lloró y no pudo ocultar su molestia; pero no se imaginaba que este sobrenombre iba a empezar a correr en boca de los habitantes de Valledupar gracias a su talento.

No te pierdas: Conoce a los siete hijos que tuvo Omar Geles: ¿Alguno de ellos se dedica a la música?

Publicidad

Ana del Castillo despidió a Omar Geles

La intérprete de ‘Cuando te veo’ fue una de las presentes en el último adiós al compositor e hizo un conmovedor discurso entre lágrimas, se mostró abrumada por la tristeza del momento y debido a esto ha recibido muchos mensajes de aliento.

Publicidad

“Quisiera que esto fuera una pesadilla”, inició diciendo y continuó explicando que Geles hizo todo por ella y su carrera, destacó el gran cariño que le tenía y posteriormente volvió a decir que fue él quien aportó lo que pudo por su trayectoria musical.

Incluso confesó que su primer sencillo discográfico lo lanzó gracias a él y agregó: “Te agradezco tantas cosas, no puedo creer que te esté pasando esto a ti”, asimismo, finalizó pidiendo que la dejaran interpretar dos canciones, no sin antes permitir que otros también hablaran.