La Segura visitará el quirófano tras su posparto: "Me tienen que sacar la grasa de todo el cuerpo"

La Segura está decidida a recuperar su figura luego de dar a luz a su hijo Lucca el pasado mes de abril. A través de una dinámica de 'Preguntas y respuestas' en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 10 millones de seguidores, confesó que en los próximos meses tiene planeado visitar el quirófano para hacerse algunos retoques en el cuerpo y así sentirse más cómoda consigo misma.

La Segura habló de las cirugías que se realizará. Foto: Instagram @la_segura

"¿Te piensas hacer otra cirugía estética, cambio de prótesis, lipo o ya no?", le preguntó uno de sus admiradores, a lo que la influenciadora contestó: "Todo, hermana, a ver si así dejan de hacer comentarios sobre el cuerpo de una recién parida. Mentiris, pero sí", comentó junto a una fotografía que se tomó en medio de un viaje al extranjero.

Según confirmó, planea hacerse una reconstrucción del glúteo luego de haberse sometido a dos retiros de biopolímeros que, aunque mejoraron su salud, afectaron un poco la estética de esta zona del cuerpo. Asimismo, dio detalles sobre el procedimiento: "Para eso me tienen que sacar grasa de todo el cuerpo, es decir que me hacen una fuerte lipo. (Y más adelante me tengo que cambiar las prótesis porque ya cumplí los 10 años con ellas)", mencionó.

Esta no es la primera vez que la creadora de contenido digital se pronuncia sobre el tema, pues en oportunidades anteriores ha respondido con contundencia a quienes la critican por el estado de su cuerpo luego de haber dado a luz. Además de observar cambios en su imagen, también ha notado alteraciones en su estado de ánimo, de manera que se ha apoyado en su pareja sentimental Ignacio Baladán para poder enfrentar la situación.

"Hemos podido una que otra cosita. Amor, dile a la gente que estoy insoportable en el posparto", dijo Natalia en sus redes sociales hace semanas, a lo que novio contestó: "Yo la amo, pero está... A los 10 minutos me ama, a los 10 minutos me odia y no entiendo por qué. A los 10 minutos me ama de nuevo, después se ríe, llora", ambos refiriéndose a sus encuentros pasionales.

