Andrés Toro sorprendió al revelar cuál fue su primer trabajo al mudarse a Estados Unidos

El reconocido actor Andrés Toro confesó recientemente que iba a empacar sus maletas para irse de Colombia. Hace unos meses, en una entrevista de La Red indicó que su esposa lo animó a empezar su vida junto a sus hijos en Estados Unidos.

Nuevo trabajo de Andrés Toro

Precisamente, en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 800 mil seguidores, confesó que tendrá su primer trabajo en Estados Unidos y reveló detalles de cómo le fue. En primer lugar, afirmó que todo se dio gracias a un amigo

"Me dijo, vamos a poner un clóset. No tengo la menor idea de cómo hacerlo, pero bueno, si no estoy trabajando todavía, por qué no me puedo ganar unos pesitos demás", empezó diciendo el actor que estuvo en la primera versión Nuevo Rico, Nuevo Pobre.

Después de esto, mostró en un video en el que se observa cómo él está organizando todo para empezar con dicha construcción. Él está con su amigo y cuando salen a tomar un descanso por lo que acaban de hacer, Toro diciendo lo siguiente: "No se sabe hacer nada, pero por lo menos estamos dispuestos".

Luego de esto, los seguidores comentaron el video y lo felicitaron por haberse medido a este trabajo de construcción. Asimismo, dijeron que es bueno aprender de todo y también le pidieron que tuviera cuidado con sus manos.

"La actitud de un ganador, celebrando todo lo bueno y nuevo que se hace en la vida", "con toda la actitud, así es", "te deseo mucha suerte en este nuevo proceso de vida", "Jajajaja tu sencillez y humildad es única", "el trabajo dignifica sea el que sea", "te ganaste el premio con tus seguidores y con tu familia", "es bueno aprender de todo en la vida, y lo bueno es que le mete el hombro", dijeron algunos.

Recientemente, subió un video en donde habla sobre las personas que le han tendido la mano en esta nueva etapa al mudarse a otro país. Además, afirma que su plan es ir mostrando cómo vive y los retos que afronta en Estados Unidos. Es de resaltar que, allí vive con sus hijos, quienes nacieron allá, y también con su esposa, quien tomó la iniciativa de sumergirse en esta aventura.