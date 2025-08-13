Actualizado: agosto 13, 2025 10:17 p. m.
Caracol TV La Venganza de Analía Carolina envenena a Guillermo y logra que Paulina se delate en público
A pesar de que Analía y Pablo de la Torre le dicen a Carolina que no le dé del postre al presidente, ella hace caso omiso y de esta forma logra que a Peña se le caiga la máscara, se desespere y confiese que ese plato estaba envenenado.
