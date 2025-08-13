Publicidad

Caracol TV  / La Venganza de Analía  / Carolina envenena a Guillermo y logra que Paulina se delate en público

Carolina envenena a Guillermo y logra que Paulina se delate en público

En medio del operativo, Analía ve que Peña le colocó veneno al postre y le advierte a Carolina, así que ella cree que es buena idea darle un poco a Mejía. Ante esto, Paulina advierte que deben llevarlo al hospital.