Katiuska se lavó las manos y culpó a Sathya de su derrota: aseguró que no la da en las pruebas

Un verdadero momento de tensión fue el que se vivió en Playa Baja debido a la derrota de Omega en el Desafío de Sentencia y Servicios. En esta ocasión, Katiuska informó que quería presentarse al terreno de juego a pesar de tener el Chaleco de Sentencia, por lo que recibió la compañía de María C., Sathya, Potro, Camilo y Juan.

Al regresar de la prueba, la excapitana no dudó en irse de contra de las mujeres que participaron en el Box Amarillo, argumentando que no se esforzaron lo suficiente por dar lo mejor de sí mismas en la arena y, aunque le dijo a María C. lo que aparentemente tenía contenido desde el inicio del programa, también se fue en contra de Sathya.

“Te lo digo de corazón y no solamente yo: no le metes, Sathya. No le metes. Y si le estás metiendo, te falta. Una cosa es fallar en una prueba, uno no va a juzgar a nadie por fallar en una prueba porque a todo el mundo le ha pasado, pero en todas las pruebas sentir y que todo el mundo, todos los demás equipos sientan que eres la menos, no está bien”, comentó, añadiendo que por una razón fue la última participante en ser seleccionada para integrar un equipo en la reconfiguración de los grupos.

Sathya, por su parte, no respondió a este mensaje puntual, pero sí se defendió respecto a lo que sucedió en la prueba. Según explicó, no tomaron una buena decisión al enviar primero a las mujeres a que pasaran la rampa y explicó que hizo su mejor esfuerzo por superar este obstáculo.

“¿Cómo no te van a dar los brazos si estás en las mismas condiciones que todos nosotros?, ¿por qué a mí sí me da? Yo no soy mejor que tú, estamos en igualdad de condiciones, primera vez que lo digo, pero todos lo sentimos”, mencionó justo antes de retirarse.

La discusión no terminó allí, pues después Sathya se quebró al confesar todo lo que se ha esforzado por mejorar y confesó que en un punto de la prueba se percató de que María C. estaba teniendo problemas con las cadenas, por lo cuál no podía arrastrarla simplemente para ocupar el primer puesto de la contienda.

