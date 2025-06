El sentido mensaje de Carolina Cruz tras unirse a un rosario dedicado a Miguel Uribe Turbay

El pasado 7 de junio, el país se estremeció con la noticia de que el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado durante un evento de campaña en Modelia, Bogotá. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial y sometido a una cirugía, especialmente porque recibió dos impactos de bala en la cabeza.

Ante esta dolorosa situación, muchas personas de distintos sectores alzaron su voz en solidaridad. Una de ellas fue Carolina Cruz, quien tuvo un gesto especial, además del homenaje que se le rindió al político en el programa Día a Día.

La reconocida presentadora se unió de manera virtual a un rosario convocado por Tatiana de los Ríos, en el que participaron cerca de 500 personas, unidas en oración por la pronta recuperación del senador.

Carolina Cruz sobre Miguel Uribe Turbay

No obstante, la también empresaria recibió críticas por esta acción, lo que la llevó a pronunciarse a través de sus historias de Instagram, donde acumula más de siete millones de seguidores.

“Necesitaba desahogarme”, expresó al referirse a una semana “llena de emociones”. Aunque aclaró que no se enfoca en los mensajes negativos, reconoció que ha tenido que bloquear a muchas personas. También agradeció a quienes la apoyan, comentan y le envían mensajes positivos.

Cruz, de 46 años, lamentó la incoherencia que percibe en algunos comentarios: "La gente te juzga y te critica por hacer un rosario por una persona o un caso en particular. Pero entonces te reclaman: ‘¿y por qué no hiciste un rosario cuando pasó esto en tal ciudad o departamento?’ Y yo me pregunto: ¿Tú lo hiciste? ¿Has hecho algo? Tú no conoces mi relación con Dios, ni cómo es mi oración diaria. No tengo por qué mostrar todo en mis redes sociales, mucho menos lo que tú quisieras ver".

Además, hizo un llamado a la empatía y a dejar atrás la violencia: "Dejemos la rabia, el odio y las críticas. Dejemos de vivir nuestra vida pendientes de la vida de los demás. Si quieres aportar de manera positiva a una situación, hazlo, y te juro que tu vida va a cambiar."

También agradeció públicamente a Tatiana de los Ríos por la iniciativa del rosario y aseguró que cree firmemente en los milagros:"Dios no es un Dios de un solo milagro. Donde hay más de una persona orando, ahí está Dios".

La presentadora finalizó su mensaje con un llamado a la unión, en medio de la compleja coyuntura que vive el país: "Ojalá podamos vivir en armonía, en paz y tranquilidad. Quitémonos los guantes, dejemos de pelear por todo. Este país nos necesita con energía bonita y desde el amor. El mundo necesita que empecemos a vibrar desde el amor".