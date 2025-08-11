Quién quedó eliminado del Desafío: palabras de despedida conmovieron a su equipo

Luego de enterarse por medio de llamada con Andrea Serna que Omega incumplió con su castigo de cortar leña en el Rincón de los Castigos, los Súper Humanos del Desafío del Siglo XXI atendieron su llamado y llegaron al Box Negro para la Muerte, en la que se enfrentarían cuatro hombres.

A pesar de que todo estaba listo para este enfrentamiento deportivo, se descubrió que Eleazar era El Elegido del quinto ciclo y, al cumplir su tarea, quedó libre de enfrentarse al resto de sus rivales en el terreno de juego.



Quién quedó eliminado del Desafío 2025

En esta oportunidad, Andrey, de la casa Omega se despidió de la producción de Caracol Televisión al no poder hacer el circuito en el menor tiempo posible. Es necesario mencionar que esta pérdida supone un golpe duro para Omega teniendo en cuenta no solo que han sido blanco de varias sentencias, sino también debido a que recibieron una amonestación por parte del programa al no cumplir con el castigo que le asignaron.

Quiénes compitieron contra Andrey en el Desafío

Andrey tuvo que medir habilidades como el equilibrio, la concentración y la puntería con otros Súper Humanos de la talla de Potro (que quedó sentenciado luego del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo), así como también de Camilo (que se vio en la necesidad de defender su cupo en el reality debido al ultimátum que le hizo Gamma con el Desafío de Sentencia y Bienestar).

