Qué consecuencia le pusieron a Omega por incumplir su castigo en el Desafío: no se lo esperaban

Alpha, Gamma y Omega llegaron al Box Negro con tres propósitos: presenciar el Desafío a Muerte, conocer el nombre de El Elegido del quinto ciclo y saber qué iba a pasar con Omega luego de incumplir con su castigo en La Ciudad de las Cajas.

Mira a continuación el momento exacto de la sanción:

Una vez reunidos, Andrea Serna informó que los rosados deberán asumir tres consecuencias en el próximo ciclo, lo que de inmediato causó reacciones no solo entre los integrantes de la escuadra, sino también en sus rivales.



Consecuencias para Omega en el Desafío

“Lo primero, tendrán que entregar todo el dinero que tienen. En el próximo Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, ganen o pierdan, ustedes tendrán que cumplir con el castigo. Si ganan esa prueba pueden elegir el castigo, pero sí o sí, ustedes lo van a cumplir. Y tres, Omega, una vez termine este Desafío a Muerte, ustedes van directo a Playa Baja”, comentó la conductora del programa en medio del encuentro.

En esta oportunidad, las reacciones más destacadas fueron las de Katiuska, capitana de Omega; así como también la de su compañera María C. y Grecia, de Gamma. Las tres mujeres, se mostraron un poco afectadas por la noticia teniendo en cuenta que los rosados atraviesan por una etapa compleja al tener a tres de sus hombres con Chalecos de Sentencia.

Cabe aclarar que antes de conocer la penitencia designada por la producción, Eleazar informó que esta decisión la tomaron para descartar que el castigo les cayera a ellos mismos (Alpha) en una próxima oportunidad:

“Sabíamos que iba a ser difícil, pero en ningún momento pensamos que no lo iban a poder hacer”, dijo el capitán de los morados minutos antes, cuando se conectó a llamada con Serna, a lo que Leo lo complementó diciendo: “Teníamos fe en Juan, porque lo entrenamos bastante para esa ocasión”.

