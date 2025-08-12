Leo hace de cupido y ayuda a Tina con Eleazar: ella no podía de la pena

En este capítulo 29 del Desafío Siglo XXI, en Alpha pasaron una noche bastante curiosa, en la que Tina logró dormir con el compañero que quería, en este caso fue con Eleazar. Junto a Leo y Lucho ella demostró su gran interés por estar en la misma con el capitán del equipo.

Tina y Eleazar en el Desafío

Leo le expresa a Lucho que Tina y Eleazar se gustan, y que no debería darle pena a ella querer estar junto a su compañero. Al comienzo se estaba riendo, porque ella no sabía cómo actuar y por eso, se fueron un momento al cuarto y la melliza expresa que no quiere incomodarlo.



Después, Leo habla en la sala con Tina y logra convencerla de que le diga a Eleazar que quiere estar al lado de él. Por lo cual, vuelve a la habitación y lo despiertan, y ella se va metiendo en las cobijas para dormir. Cuando se levantan al otro día, hablan de aquel momento que compartieron.

Él le confiesa que la estuvo observando toda la noche y ella solo se pone nerviosa, después Eleazar le dice “hueles muy rico”. Además, los dos se sorprenden porque juntos soñaron con el otro y les pareció muy chistoso lo que ocurrió. Frente a esto, él afirma que fue una buena compañía.

Después de esto, Tina menciona a su pareja, y revela que su novio le pidió dejar de seguir a alguien, pero ella no lo permitió. Frente a esto, Leo y Lucho se preguntan la razón por la que no lo hizo, y quedan sorprendidos por su actuar, pero sus compañeras sí estuvieron de acuerdo.

