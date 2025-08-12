Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Leo hace de cupido y ayuda a Tina con Eleazar: ella no podía de la pena

Leo hace de cupido y ayuda a Tina con Eleazar: ella no podía de la pena

En la casa Alpha, Tina, Leo y Lucho hablan de Eleazar, ella les dice a sus compañeros que se quiere dormir con él, por lo cual, Leo le ayuda a que esto se lleve a cabo y sean felices en el Desafío.