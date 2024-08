Falleció actor de ‘Élite’ a los 41 años: fue encontrado sin vida en una playa

El pasado 26 de agosto, la Unión de Actores y Actrices compartió un comunicado en el que lamentaron la muerte de Julián Ortega y le enviaron su más sentido pésame a los familiares y amigos del actor. No había información adicional en la publicación que acompañaron con una instantánea del artista.

Muere el actor Julián Ortega a los 41 años. Descansa en paz.



Desde la Unión de Actores y Actrices nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos del actor. #DEP pic.twitter.com/lgFJviUqQO — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) August 26, 2024

El hombre hizo parte de diferentes producciones y tenía una larga carrera en la televisión española, además, tuvo un rol recurrente en la primera temporada de la exitosa serie ‘Élite’ en donde interpretó al encargado del restaurante al que asistían los estudiantes con frecuencia.

A través de sus redes sociales, compartía instantáneas de sus diferentes personajes y demostraba con frecuencia que la actuación era su más grande pasión, razón por la que el mundo del cine está de luto con la noticia.

De qué murió Julián Ortega

Inicialmente, cuando la noticia de su fallecimiento se hizo pública no había muchos detalles sobre la causa, sin embargo, en la mañana de este 27 de agosto se ha esclarecido que el artista murió, al parecer, por ahogamiento.

De la misma forma, salió a la luz que su cuerpo fue encontrado sin vida en la playa de Zahora en Cádiz una ciudad en España. Esto sucedió el domingo 25 del mismo mes, más o menos a las 5:30 de la tarde, según el medio La Vanguardia.

Los asistentes al lugar turístico habrían visto a una persona en el agua y debido a esto contactaron a los servicios de emergencia, que rescataron a Julián Ortega, pero sin signos vitales y con todos los indicios de que perdió la vida por ahogamiento.

Vale la pena mencionar que el español no solo trabajó frente a la pantalla, también se desempeñó como actor y director de teatro. De la misma forma, sus padres son dos artistas reconocidos en la industria: se trata de Gloria Muñoz y Antonio Ortega, con los que compartió escenario en diferentes ocasiones.

Sus colegas se han despedido de él a través de sus redes sociales que, de una u otra forma, quedaron congeladas representando el gran amor que tenía por sus últimos proyectos ante las cámaras, como la serie ‘El Pueblo’ o ‘Cristo Rey’.

El actor Sergio Villanueva es una de estas personas, que le dio un último adiós con un texto conmovedor escrito en sus plataformas digitales: “No me lo puedo creer. No me lo quiero creer. Tanta juventud. Tanto talento. Tanto por vivir y por crear, todavía. Duele tu repentina ausencia, Julián. Los buenos momentos compartidos son bálsamo que hacen algo más llevadero este sin sentido”, escribió.